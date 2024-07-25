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孫興昔涉毒淡出演藝圈！「轉行當工頭開挖土機」照片瘋傳

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自搜狐娛樂、小紅書
近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自搜狐娛樂、小紅書

61歲的孫興1990年到台灣發展，當時憑著《家有仙妻》等劇知名度大漲。2011年，他在北京傳出涉毒遭逮後便淡出演藝圈，近來他被拍到開挖土機當公投的照片，引發外界熱議。

孫興今年3月曾參加小S節目《小姐不熙娣》，當時他透露長達10多年沒戲可接，一度窮到連吃一個月泡麵，也曾轉行開Uber，近幾年則在中國經營民宿，夜晚則化身DJ打碟炒熱氣氛，節目中更預告這次回台將規劃重返戲劇圈。

孫興近來被拍到在沙漠開挖土機的照片，疑似轉行在工地當起工頭，而其中一張照片文字上則寫著：「對對對，最近開挖土機了，這是我剛買的一台一台車啊，現在等我的那些小伙伴過來，這工程接了也就1000多萬（人民幣）」，引發網友熱議。

事實上，孫興先前曾透露，因沒戲拍加上最近DJ的工作變少了，才到工地混，而挖土機則是自己剛買的二手挖土機。據悉，他這次承接沙漠酒店的工程，金額高達一千多萬，照片中他雖然開著挖土機，但同事也是工頭。

近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自小紅書
近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自小紅書

近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自小紅書
近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自小紅書

近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自小紅書
近來網上流傳著孫興開挖土機的照片。 圖/摘自小紅書

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