記者「颱風天連線慘叫」挨酸演戲 本人嚴肅回應：別當笑話看

強颱凱米肆虐台灣，全台豪大雨不斷，昨（24）日電視台記者張巧君在基隆播報連線影片，因當時連線時被風浪噴到嚇得在鏡頭前慘叫，畫面隨即在網上引發熱議，甚至還有網友酸說是在演戲。對此，張巧君也出面在社群平台回應。

張巧君昨（24）日深夜在Threads發文澄清，當時連線播報地是自己選定的，而播報地點離海岸數十公尺，也是基隆當地人都皆知的景觀公園，且播報地附近仍有住戶，強調該地點並非極近於岸邊的危險地，因此被浪襲擊才會展露出驚訝舉動，「對於被我的尖叫聲嚇到的觀眾，說聲抱歉，下次絕對會更有專業素養」。

對於外界質疑她播報的表現是「演出來的」，張巧君嚴肅表示：「請大家不要認為這段連線是譁眾取寵，或是當作笑話在看」，更希望大家別懷疑記者、公司的用意，「我們無愧於心，合法合規」。她直言，比起那些酸言酸語的人，她更感謝給予她、攝影記者肯定的人們，「謝謝比起揶揄，更多人願意給我，還有我的攝影肯定，以及無數如雪片飛來的關心，身體淋得很濕，心卻暖到不行」。

張巧君出面回應。 圖／摘自threads

張巧君出面回應。 圖／摘自threads

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