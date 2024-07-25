女星罹癌病逝享年36歲！許聖梅驚爆錄影遇「靈異現象」：拒秦偉說她
台語歌手林晏如1999年因罹癌病逝，享年36歲。許聖梅近來在《危機女王》直播節目中聊起「電視台靈異傳說」話題，其中更驚爆過去曾與秦偉一起上節目，當時遇到靈異事件，疑似是林晏如在錄影現場顯靈。
許聖梅在《危機女王》表示，當年她與秦偉參加靈異節目《第六度空間》，節目安排秦偉談林晏如，但不知為何輪到秦偉講這段故事時，燈就突然暗下來，後來是換成她來說林晏如的故事後，節目才順利錄完。
許聖梅解釋，一般來說錄到尾聲燈才會暗下來，不料輪到秦偉來講這段故事燈卻暗下來，一開始她以為是製作團隊暗示他「不講了」，製作人凌志文卻強調「我沒有關燈」，讓她嚇傻。不料，秦偉第二次要開始說故事時又遇到燈暗下來。
許聖梅回憶起當時情況說：「一模一樣，那個燈就自動（關掉），有人會幫你關燈 ，而且不是人類。」製作人則懷疑是離世女星林晏如在現場顯靈，認為是林晏如不希望由秦偉來說。最後是改由許聖梅來說這件事情，錄影才順利結束。
（影片請從43:00開始觀看）
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