鍾明軒陷低潮哭爆！稱中國旅遊「講實話」 反問批評者：國民教育學了什麼？

網紅鍾明軒早前公開到中國大陸旅遊的影片並分享感想，引起網友論戰，批評他幫大陸官方做大外宣，酸他是「祖國美人」，他23日在YouTube頻道上線「不用花錢離開台灣 !!」影片，表示他常思考人生，覺得自己「生來是為了體驗」，所以四處旅遊，也回應當初去中國大陸旅遊引起爭議一事。

鍾明軒表示他當初到中國大陸旅遊是感興趣，想到當地看看，「我真的沒想到旅遊完，回來台灣，會被一堆台派分子攻擊。」對於外界指他幫中國大陸「大外宣、洗白、講好話」，鍾明軒直回：「我從頭到尾沒有說過中國大陸任何一句好話，那個對我來說，都叫做『實話』。」並反問：「如果說實話就叫做好話的話，我不知道大家十二年的義務國民教育是學了什麼？」

鍾明軒透露一度因被攻擊陷入低潮，在家大哭、發瘋、憂鬱，「在家大爆炸」，他也反擊批評他的人根本沒實際到過當地，卻聲稱了解「真實的樣子」。

鍾明軒坦言那一陣子非常痛苦，但某方面卻是感到滿足、快樂的，「因為它對我來說是一個人生新的衝擊」，直言「我偏M」，因為已經有一陣子沒有被那麼多的人攻擊，反倒很懷念，甚至還會期待攻擊的內容會是什麼。

鍾明軒稱他已經走出去了，他知道自己所見的情況，但那些沒有走出去的人，則永遠活在所謂的信息繭房裡面。所以很期待這些人又會編出什麼樣的劇本。

鍾明軒23日分享新影片談中國大陸旅遊爭議。圖／截自YouTube／鍾明軒

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