鍾明軒陷低潮哭爆！稱中國旅遊「講實話」 反問批評者：國民教育學了什麼？
網紅鍾明軒早前公開到中國大陸旅遊的影片並分享感想，引起網友論戰，批評他幫大陸官方做大外宣，酸他是「祖國美人」，他23日在YouTube頻道上線「不用花錢離開台灣 !!」影片，表示他常思考人生，覺得自己「生來是為了體驗」，所以四處旅遊，也回應當初去中國大陸旅遊引起爭議一事。
鍾明軒表示他當初到中國大陸旅遊是感興趣，想到當地看看，「我真的沒想到旅遊完，回來台灣，會被一堆台派分子攻擊。」對於外界指他幫中國大陸「大外宣、洗白、講好話」，鍾明軒直回：「我從頭到尾沒有說過中國大陸任何一句好話，那個對我來說，都叫做『實話』。」並反問：「如果說實話就叫做好話的話，我不知道大家十二年的義務國民教育是學了什麼？」
鍾明軒透露一度因被攻擊陷入低潮，在家大哭、發瘋、憂鬱，「在家大爆炸」，他也反擊批評他的人根本沒實際到過當地，卻聲稱了解「真實的樣子」。
鍾明軒坦言那一陣子非常痛苦，但某方面卻是感到滿足、快樂的，「因為它對我來說是一個人生新的衝擊」，直言「我偏M」，因為已經有一陣子沒有被那麼多的人攻擊，反倒很懷念，甚至還會期待攻擊的內容會是什麼。
鍾明軒稱他已經走出去了，他知道自己所見的情況，但那些沒有走出去的人，則永遠活在所謂的信息繭房裡面。所以很期待這些人又會編出什麼樣的劇本。
更多推薦
▪李詠嫻家族旅行上演生死一瞬 「長裙絞進車輪」扯衣躲過死劫
▪颱風天還在練！Ozone演唱會倒數 撞傷濺血緊急喊卡
▪獨／謝欣穎砍上段婚姻告吹愛情 自剖「沒安全感」內幕
▪男子硬要自拍合照遭拒大罵「破演員」 葉童嚇到愣住畫面曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言