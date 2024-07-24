債主到場討錢！女歌手遇負心郎離婚帶孩又背債

台語歌手余秀娟揮別暗黑人生，重拾最愛歌唱，她為愛揹負千萬債務，債主追上門甚至到她工作現場，她離婚獨自帶孩走過低潮日子，最近錄製新歌「可恨的負心郎」，想到傷心處忍不住在錄音室淚崩。

余秀娟自江蕙盃全國歌唱大賽總冠軍脫穎而出，演藝正要發光時，選擇結婚步入家庭，相隔15年後參加天良百福金凰獎亞洲歌唱大賽再度勇奪總冠軍，2021年以歌曲「我該如何忘了你」創下近1億4千萬點閱。余秀娟分享當年為了愛情放下歌唱，現在揮別感情重拾最愛，感恩能再度接軌最愛的歌唱。

余秀娟表示從小因為父親喜歡日本演歌，因而成為她的歌唱啟蒙，「但嚮往婚姻的我並沒有將當歌手當成第一選項，參賽得到冠軍後，婉拒多家唱片公司的邀約，我選擇當家庭主婦，原以為可以平穩的經營自己的幸福家庭，怎料人生多曲折，歷經老公經商失敗，家庭變故而離婚，獨自揹負千萬債務，扶養小孩」。

而走過暗黑歲月，樂觀的余秀娟分享目前小孩就學中且都乖巧懂事，工作空檔享受唱歌，對於能再圓夢，至今想來仍覺得在夢中，經常告訴自己要緊握著珍惜當下，對於粉絲敲碗何時推出實體專輯與個唱，余秀娟開心透露兩個都在進行中，年底都將一次實現。

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