凱米颱風襲台！主播蕭彤雯曝上班路街景 士林「路樹連根拔起倒正中央」

凱米颱風襲台，雖全台幾乎都放颱風假，但仍有不少行業需值勤，主播蕭彤雯今就照常上班，並於社群曝光上班路所見街景，在風雨肆虐下，路樹都被連根拔起，相當危險！

蕭彤雯今（24）日早上開車到電台上班，她寫下：「沒想到出門沒多久就在我家附近看到一顆大樹被吹倒在路的正中央，而且是被連根拔起！地點就在台北市立聯合醫院陽明院區（士林區）的正門口。真是太危險了！希望樹倒下時沒有造成任何人車受傷。」

而對於颱風來襲是否放假，蕭彤雯則表示無論放不放都會有人有意見，但重點是希望可以不出門就儘量不要出門，同時也她提醒跟她一樣必須值勤的人，務必小心，表示「必須堅守工作崗位的朋友（包括我），我也要為你們獻上祝福與慰勞，務必眼觀四面耳聽八方呀！」

主播蕭彤雯曝上班路街景，路樹被連根拔起倒在正中央。圖／截自臉書／蕭彤雯

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