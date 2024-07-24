孫燕姿開唱結束「全身發抖2小時」急送醫 驚爆罹病1個月才痊癒

孫燕姿日前透露罹患重病長達一個月，表示先前參加完福州音樂節後，便開始生病，全身冒汗、發抖連續2小時，讓工作人員們相當擔憂。

孫燕姿昨（23）日適逢46歲生日，她也特地錄製影片與歌迷們分享進來的生活。影片中她透露前陣子參加福州的音樂節時，演出到一半突然全身狂冒冷汗，回到飯店後全身竟不自主地發抖長達2小時，接著開始感冒，看遍了中醫、西醫，吃了各種藥，病情長達一個月才痊癒，而當時她也因為生病被迫暫停訓練，坦言「心情有點在谷底，好像之前的努力又都歸零」。她事後樂觀表示，這就像是人生起伏，有時順利、有時曲折。

此外，孫燕姿也透露，近來鮮少出現在社群上，坦言近來發現滑手機會莫名感到心悸，因而開始減少接觸手機，開始改看書籍來消磨時間。

昨日適逢孫燕姿46歲生日，她也感謝粉絲們的祝福與心意，「所有人的心意我都收到了，就算我在很遠的地方，也謝謝你們記得我的生日」，她更預告明年將會舉辦演唱會，目前已經在準備新歌。

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