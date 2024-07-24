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林靖恩脫序行為頻傳！命理師驚爆她「惡業纏身」內幕

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
林靖恩。 圖/擷自臉書、爆廢1公社
林靖恩。 圖/擷自臉書、爆廢1公社

音樂人李坤城生前一段相差40歲的「爺孫戀」轟動全台，他病逝後遺孀林靖恩與其兒因因房產問題爭議不斷，後來又爆出林靖恩失控大鬧知名飯店，遭飯店拒收流落街頭等事。近來傳出林靖恩偷吃別人外送餐點、在公園廝混街友，對此命理師沈嶸則透露林靖恩遭惡業纏身的內幕。

命理師沈嶸今年1月時曾透過通靈了解林靖恩的狀態，當時她指出林靖恩精神狀態尚可，認為只是外界不了解她、對她產生誤會，因而處於「自刑」、自暴自棄的狀態，但她內心仍渴望原生家庭給予她幫助。事隔半年，沈嶸再度通靈調閱林靖恩的腦波發現，林靖恩雖然試圖努力讓自己變好，但因為惡業纏身導致心有餘而力不足。

沈嶸表示，先前就曾通靈林靖恩與李坤城兩人的緣分，雙方在2013年交往時屬於「糾纏緣」，李坤城2023年離世時已轉為「刑剋」，代表這份感情對雙方已造成傷害。

沈嶸更進一步表示，林靖恩目前所歷的正是「情劫」，而這是起因於當初林靖恩選擇跟李坤城交往而與家人決裂，雖然受到李坤城的寵愛和照顧，但她的劫難則變成「感情無靠先樂後苦」，在李坤城離世後必須承擔她的選擇所產生的苦果。

此外，沈嶸通靈查出林靖恩是「孤苦無依」的命格，而她的靈魂體有「行為失常」、「懶散」等業力，加上她與李坤城交往而導致眾叛親離家人不諒解，諸多因素造成她目前靈魂能量產生不當行為、反社會人格，也伴隨著「無力振作」與「自暴自棄」的惡業，「種種能量綜合在一起而產生目前大家所看到的各種脫序行為，這些都跟她此生所要歷的情劫有關」。

沈嶸也很關心林靖恩的整體狀態。圖／摘自臉書
沈嶸也很關心林靖恩的整體狀態。圖／摘自臉書

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