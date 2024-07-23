林靖恩被曝公園與街友混 李坤城兒發聲「從沒檢討過自己」
林靖恩在大40歲音樂人老公李坤城過世後陸續爆出「砸壞飯店電視」、「毀壞汽車旅館石桌」等脫序行為，而繼日前爆出她10日深夜偷吃他人的外送餐點後，21日又有網友於「爆廢1公社」貼出一段她在公園和疑似街友的幾名長者在一起鬼混，引起外界討論，憂心她精神狀態。
而李坤城之子李卓軒在日前爆出林靖恩偷吃她人餐點時曾連發2句話暗諷「懶惰」，時隔近2周後林靖恩又被曝公園抽菸喝酒後，李卓軒22日再分享村民與老人的故事，並說道：「不要老是怪環境不好，這裡不好，那裡不對，都是別人不好。從沒檢討過自己。而強大自省的人去哪裡都能過的好。」似乎以此隱喻林靖恩現狀。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
更多推薦
▪高橋一生來台帶禮物給老婆 0偽裝街頭散步無人認出
▪高梨亞妖吐AV女優租屋難 曝不同人氣女優地區租金、喜好不同
▪「哆啦A夢」大雄聲優辭世 小原乃梨子享壽88歲
▪無人能超越張國榮！命理師揭唐鶴德對哥哥「是真愛」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言