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林靖恩被曝公園與街友混 李坤城兒發聲「從沒檢討過自己」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
林靖恩在公園與疑似街友的人混。圖／擷自爆廢1公社、林靖恩臉書
林靖恩在公園與疑似街友的人混。圖／擷自爆廢1公社林靖恩臉書

林靖恩在大40歲音樂人老公李坤城過世後陸續爆出「砸壞飯店電視」、「毀壞汽車旅館石桌」等脫序行為，而繼日前爆出她10日深夜偷吃他人的外送餐點後，21日又有網友於「爆廢1公社」貼出一段她在公園和疑似街友的幾名長者在一起鬼混，引起外界討論，憂心她精神狀態。

而李坤城之子李卓軒在日前爆出林靖恩偷吃她人餐點時曾連發2句話暗諷「懶惰」，時隔近2周後林靖恩又被曝公園抽菸喝酒後，李卓軒22日再分享村民與老人的故事，並說道：「不要老是怪環境不好，這裡不好，那裡不對，都是別人不好。從沒檢討過自己。而強大自省的人去哪裡都能過的好。」似乎以此隱喻林靖恩現狀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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李坤城兒李卓軒分享「村民與老人」的故事。圖／截自臉書／李卓軒
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