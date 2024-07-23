網憂她精神異常 小甜甜反擊：我已經不在演藝圈了

小甜甜近期重心放在帶小孩，偶爾拍些抖音段子，但因為表現方式奇怪，遭網友認為狀況不佳、精神堪慮，還有人認為她是否服藥過量，下午，她發長文回應，並表示，「我已經很少觸碰演藝事業，把時間拿來陪伴小孩成長，你們知不知道隨便一個標題都能扼殺一個努力的藝人，最重要的是一位母親！我孩子的成長更只有一次，相較之下只有一次才是最重要的！」

以下是她發文全文：

真不知道得罪誰了！

但這就是台灣演藝圈吧？

我精神異常？ 邪門？

那些有人覺得好笑跟不好笑的段子….

抖音都是這樣子的？

說笑話的結尾用我自己方式哈哈哈哈的結尾不然呢？

開車睡著 服藥過度？ 真更是幽默的無稽之談真希望說出這種話抹黑的人 出入平安健康快樂！

另外！ 我開車技術差 發生很多智障的事情以及在各大節目分享過了！ 這到底為什麼可以扯到我服藥過度？

這個可以請爆料的無聊人士拿出證據嗎？

媒體可以不要有個人說了，就是真的然後變成你的抹黑藝人武器的嗎？

我已經很少觸碰台灣演藝事業，因為我的孩子要讀書了我的時間要用來陪伴孩子的成長，就學！

演藝事業陪伴我18年！我很感謝一路上幫助過我的每一個人！

但現在我的時間只想把時間拿來選擇我要做的事情。

你們知不知道隨便一個標題都能扼殺一個努力的藝人，最重要的是一位母親！我孩子的成長更只有一次，相較之下只有一次才是最重要的！

我已經不算什麼藝人了只是平凡人我只想當好一位母親，請這些莫須有的污衊謊言跟為了流量的媒體！

有點同理心，我不希望我的女兒在未來學習時被人家用奇怪的眼光對待，說你媽媽怎麼樣，我只想讓她有一個至少能保護他甚至讓她有點驕傲的母親！

其他的…….希望有心的爆料人士你沒有孩子不然未來換你來感同身受！

毀謗、亂造謠、亂怒罵、以及散播的媒體！

以前無所謂，現在不一樣我要捍衛我自己跟孩子！

沒有就沒有，但妖魔化一位現在根本沒在你們台灣演藝圈的媽媽….我會搜集所有證據，報警備案提提告！

不是諧星丑角就要忍受你們的謊言跟污衊！！

當了媽媽捍衛的心有多強大堅硬不是你們這些，顛倒是非的人能拿來亂說說覺得反正沒關係的！