機長詹姆士「合體直播被翻出」 前女友1句話疑是求救訊號

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑遭爆與前女友謝小姐（Velia）曾遭施暴，本月19日按鈴提告涉嫌強制性交、恐嚇、傷害、非法囚禁等，但詹姆士全盤否認，目前案件已進入司法程序。隨後Velia更曝光公布詹姆士首次在越南對她施暴還驚動當地警方；如今傳出2人過去合體直播的影片，裡面內容疑似出現Velia的「求救訊號」，引發外界熱議。

網紅勾惡最近在IG上曝光詹姆士先前與Velia合體拍攝的影片，並寫下：「YouTuber型男機長瘋狂詹姆士，原來不是第一天被指控，這是求救訊號？還是神預言呢？還是只是開玩笑呢？」

影片中，詹姆士先是舉起雙手投降並表示：「好啦好啦原諒我剛剛，我從現在開始不兇」，Velia聽完則吐槽說：「你不會啦，你等一下又要兇了」，更稱要打家暴專線，「真的，等一下你家暴我」，詹姆士則一臉傻眼說：「我XX家暴妳咧」。影片乍看之下彷彿是小兩口的逗趣互動，不料Velia上週卻在律師陪同下赴北檢提告。

該則短片也吸引一票網友留言回應：「這男的一看就很有問題，從很多談話都看得出。」、「會對女生罵這種難聽話就知道有跡可循」、「神預言😂」、「右眼似乎...」、「下播後可能一頓過去了」、「我覺得沒有自覺的壞人是最恐怖的」、「人設墜機囉」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

勾惡挖出過去詹姆士的影片，發現Velia疑似在影片中透露求救訊號。圖/摘自勾惡IG

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