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許茹芸喪母 曝媽媽與帕金森氏症抗戰16年：看她每階段變化很心疼

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
許茹芸。圖／截自臉書／許茹芸 Valen Hsu
許茹芸。圖／截自臉書／許茹芸 Valen Hsu

以「芸式唱腔」讓人聽醉了的金嗓歌后許茹芸，今發文寫下「直到今天我才開始慢慢消化接受了媽媽已經離開我們的這個事實」，透露母親已離世消息。

許茹芸去年開唱時罕見提及媽媽罹患帕金森氏症多年，今她公開母親離世消息，表示媽媽與帕金森氏症抗戰約16年，「直到最後 她都沒有找到與它和平共處的方式」。

她分享曾和媽媽一起旅行，吃美食、看媽媽喜歡的花草世界，一起泡溫泉，聊女人心事，但隨著過程發展，媽媽開始不愛出門，也不喜歡說話、吃東西，慢慢地不再給很多反應，直言：「看著她每個階段不同的變化，真的很心疼⋯」

許茹芸面對母逝，坦言雖一直都有心理準備，但還是覺得突然，透露母親離開的前一周還一起在家開心吃飯，隔幾天就加護病房，而當時她因正為演唱會彩排而忙碌，如今回想當時那夜，覺得很不真實。而母親後來又突然感染急性咽喉炎，讓她不得不將演唱會延期，那也成為壓碎她內心的最後一根的稻草。

許茹芸感謝家人、團隊、工作夥伴在第一時間給她的支持與安慰，讓她除了傷心的眼淚，也有溫暖與感動、幸福的眼淚。

而母親離世，許茹芸想起禪師「雲雨延續」的一段話，表示「望著天上的雲彷彿看到媽媽的笑容，我知道，她隨時都在。」

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