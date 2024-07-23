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蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
蔡阿嘎要清空前員工蘿拉辦公室。 圖／擷自YouTube
蔡阿嘎要清空前員工蘿拉辦公室。 圖／擷自YouTube

蔡阿嘎的前員工蘿拉利用AB合約詐騙金額高達8位數，遭到公司開除，也禁止她再進入辦公室，22日蔡阿嘎上線的最新影片，就是清空她的個人辦公室，將私人物品打包寄回給她，過程中還發現到消失的合約、公關品等。

蔡阿嘎提到因為禁止蘿拉再進公司，所以開始要清空她的辦公室，特地拍影片存證，平時蘿拉在公司享有個人獨立辦公空間，把私人物品清空後，會自付運費，將東西寄還給她。還會把這些辦公家俱請清潔隊來回收，因為不想把不吉利的東西留下來，也不會拿出來賣給別人，在清理的過程，除了有她許多私人物品，還有她買的品牌包等，也都全部打包，另外更發現到一些之前都找不到的合約，還有被遺忘的報價單，更有大量她藉著公司名義去跟廠商索要的公關品，都堆積在辦公室，讓蔡阿嘎忍不住開酸「跟廠商要一堆公關品，結果也沒去做公關，不知道在幹嘛？」在清理辦公桌時，發現有之前蔡阿嘎老婆二伯寫給蘿拉的紙條，二伯避開視線直接將紙條丟入袋子中，感覺很心寒不想再看到。最後打包好幾袋及好幾箱的蘿拉私人物品及雜物，要寄回她家，

接著蔡阿嘎來到給蘿拉住的員工宿舍做點交，透露在通知對方被開除後，還給了兩個星期的時間，讓她搬離宿舍，而且她一個人住3房2廳，更提到一進屋就聞到薰香，鄰居為此已投訴過多次，薰香充滿整個樓梯間。而因為之前蘿拉有在宿舍養貓，所以多張椅子椅背都有被貓抓過的痕跡，所以椅子都要換掉，沙發也發現被換掉了，櫃子的東西都有清空，不過蔡阿嘎還是不忘酸「不然檢調單位會來搜查」。

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在前員工蘿拉辦公室中發現消失的合約。 圖／擷自YouTube
在前員工蘿拉辦公室中發現消失的合約。 圖／擷自YouTube

在前員工蘿拉辦公室中發現堆積的大量公關品。 圖／擷自YouTube
在前員工蘿拉辦公室中發現堆積的大量公關品。 圖／擷自YouTube

在前員工蘿拉辦公室中發現被遺忘的報價單。 圖／擷自YouTube
在前員工蘿拉辦公室中發現被遺忘的報價單。 圖／擷自YouTube

在前員工蘿拉辦公室中發現二伯之前寫的小紙條。 圖／擷自YouTube
在前員工蘿拉辦公室中發現二伯之前寫的小紙條。 圖／擷自YouTube

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