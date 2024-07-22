在美國打球遭遇種族歧視 陶晶瑩愛女荳荳差點憂鬱

王偉忠在中廣「欸！我說到哪裡了？」專訪陶晶瑩與李李仁今年18歲愛女荳荳，「星媽」陪著進錄音間，但王偉忠嚴禁她發出聲音，陶晶瑩破天荒成為最安靜的背後靈。

王偉忠問荳荳，外界「傳說」李李仁在家裡比較弱勢，是不是真的？荳荳笑回：「可以先聽聽『傳說』是什麼嗎？」反應很快，讓王偉忠直誇這孩子真有意思。李李仁靠「周處除三害」入圍台北電影節的最佳男配角，荳荳說，爸爸在新加坡陪弟弟讀書，本來不打算回來參加頒獎典禮，但陶子一句話：「不可以！你必須要回來！」爸爸就乖乖回來；王偉忠聞言笑說：「你爸真這麼聽你媽的話，我以為是傳說呢！」

荳荳本名李陶陶，王偉忠覺得她挺酷的，會不會覺得這個名字太可愛，星媽忍不住補充說明，他們本來打算起名為「李愛陶」，荳荳笑說還好，因為弟弟的名字更好玩，叫做「李悟」（禮物）。

荳荳過去迷上籃球，甚至為了打球主動要求到美國讀高中，真到美國加入高中校隊練習後，徹底認清職業夢就是個走不下去的死巷。她說，如果不去試，就永遠不知道到底是不是真的這麼難，而且球隊裡只有她一個亞洲人，歧視曾經讓她差點憂鬱，後來學著改變心態，知道對方有敵意，但自己沒做錯事，就秉持信念做好自己，逐漸找回自信。後來換個學校重新出發，也從美式教育學到該怎麼主動、積極表現自己，她覺得這是跟台灣教育體系最大的不同。

而她今年在「瘋陶秀」裡開唱，獨特又有魅力的嗓音以及動人的創作，讓觀眾留下深刻印象。荳荳笑說小時候爸媽逼她學鋼琴，她非常不情願，陶子透露，荳荳甚至曾經故意尿尿在鋼琴上表示抗議。

後來荳荳在迷惘中聽到Twice的歌，覺得有「續命」的功效，逐漸找回生命力量，因為想自彈自唱Twice才開始學吉他，經過長時間學習與努力，目前音樂已經取代籃球成為她的生命核心，會在美國繼續讀大學，也申請上喜歡的科系。

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