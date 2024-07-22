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安苡愛失言「南部人吃東西都會發怪聲」道歉扯單親惹眾怒

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
安苡愛。圖／摘自安苡愛-小愛臉書
安苡愛。圖／摘自安苡愛-小愛臉書

安苡愛之前在節目上談到餐桌禮儀，過去總認為吃飯時發出嘖嘖嘖的聲音，是南部人的教育，不料她這番言論遭到炎上，不少網友認為她憑什麼代表部人，這是個人家教問題，而她也親留言回應，是節目剪輯的問題，更稱家裡單親「教育環境本就不好」，引來網友們砲轟。

對此，安苡愛也親到網友貼文下留言回應「別氣別氣，『電視播放被剪輯過了』，我的原本意思只是自己家從小就沒糾正過，因為家裡單親，媽媽也是從事夜班工作，教育環境本就不好！沒有意思是說到全部南部人」最後也表達歉意「在此對各位南部朋友說聲道抱歉，我最愛南部了！！南部人熱情人又很讚」。

不料，網友們看完安苡愛的道歉後更生氣，認為她不該拿自己出於單親家庭的身分來當擋箭牌，「拜託不要愛南部，吃東西會嘖嘖嘖還要牽拖單親 媽媽從事夜班沒教好？你跟你單親的媽媽道歉沒？」、「單親和家庭教育有什麼關係？ 天啊！現在直接歧視單親家庭欸」、「請問妳是8歲還是12歲？吃飯禮儀需要媽媽講才知道？」、「你好，我小時候也是單親，可是我吃東西不會發出聲音哦！謝謝」、「扯單親幹嘛？我單親我吃東西也不會發出聲音好嗎！而且很多單親家庭教育環境也是非常好的！」、「完全沒有認錯啊！只想把問題推給單親，單親並沒有你說的那樣耶！」、「扯媽媽幹嘛都幾歲了，沒知識常識還可以主持節目？」。

安苡愛在4月播出的「女王大人」節目上，談到有關在社會上一些禮貌的主題，她就提到從小就認為吃飯時發出聲音，是代表食物很好吃，家中媽媽、弟弟也都是這樣，還稱「這是我們南部的教育」，長大後也從來沒有人糾正過她，直到幾年前去日本，與一些長輩、日本人吃飯，用餐到一半就有一位長輩忍不住指出，她在吃東西時發出聲音，是很沒有禮貌的。她事後在threads上公開道歉，因內容稱生長於單親家庭「教育環境本就不好」，再次引發網友砲轟。

圖／摘自threads
圖／摘自threads

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