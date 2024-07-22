黃越綏驚曝「咳嗽一年未康復」 X光檢查報告出爐

兩性專家黃越綏去年傳出身體出狀況，因胃痛而照了胃鏡，幸好只是胃食道逆流而非癌症，讓她鬆了口氣。她近來鮮少在社群媒體發文，令許多粉絲都相當擔憂，而她也透露背後原因。

黃越綏昨（21）日在臉書公開回應，表示自己已有了年紀經營媒體相當辛苦，「但由於背負著基金會募款重責，只好人在江湖身不由己。」此外，她更透露近期幾乎都在感冒、嚴重咳嗽中度過。

黃越綏透露，自己咳嗽的症狀已維持了一年還未康復，一度被懷疑是肺部出問題，去醫院照X光檢查，看到結果則是鬆了口氣，「幸好一切還OK。」

黃越綏去年胃疾纏身突宣告「斷食善終」，今年初更無預警宣布已簽下大體捐贈書。事實上，她過去曾談起人生病過世的看法，表示「從小沒有夭折已經算幸運了，而居然還能夠活到這把年齡，真是得來不易的幸福啊！何況在生老病死的常軌上，即使你有拒斥死亡的本能，但怎麼輪也該輪到自己，必須嚴肅的面對未來病與死的身心挑戰。」她直言，人生病到底就是承接死亡，所以當心理建設準備就緒後，生理的痛楚就是一種介於折磨和解脫間的共生關係。

黃越綏臉書全文如下： 我臉書的小編告訴我，有好幾位粉絲私訊她，表示最近很少看到我寫的文章，同時擔心會因為我少Po文而減少了粉絲的流量。 對於年紀夠大的我而言，其實還在經營媒體實在很辛苦，但由於背負著基金會募款的重責，只好人在江湖身不由己。 加上由於現在經營網路媒體，多採用三合一的方式，也就是把節目的訊息，透過FB、YT和Podcast的管道一起播出。 所以只能從善如流，希望大家見諒，我也要特別在次感謝大家，一路對我的厚愛與支持。 向大家報告，最近除了一年一度的全家團聚出遊，到新加坡十天外，我幾乎都在感冒及嚴重的咳嗽中辛苦度過。 由於咳嗽超過一年多，大家懷疑可能是肺部出現狀況的情況下，被迫去醫院照了X光檢查，幸好一切還OK。 炎夏對全球而言，已經不是陽光明媚反而有如燙手山芋，沒有人能忍受，而台灣氣候又熱又悶又潮濕，當然更是難受。 有位生活條件困難的單親媽媽跟我說，為了省電費，他們家連電風扇都不敢開，導致幼兒翻來翻去的都睡不好。 她只好一面用扇子給孩子搧風，一面說床邊故事，但自卑委曲的淚水卻不自覺地流下。 我安慰她，在面對現實環境的挑戰下，千萬不要讓薄弱的意志和虛榮心，來影響或打敗。 人性只要不貪婪，就容易滿足，而一旦知足，就隨時會被感動包圍。 所以當她問我，要用什麼樣的心態來看待幸福？ 我鼓勵她，不要一昧的羨慕冷氣房，那只是帶給你炎季的短暫舒適，而只要想到妳是為母則強，這種愛的能力與付出，就是無價的幸福。 其實幸福對我而言，真的很簡單，只要期望低於收入，就自然而然會有幸福感。

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