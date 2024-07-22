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拜登宣布退選！「紙牌屋」主角法蘭克安德伍發聲：輪到我了

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
圖／擷自X
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美國總統拜登宣布退選後，震撼國際社會，不過隨後則有人跳出來表明要參選，而此人正是美劇「紙牌屋」中的主角法蘭克安德伍，該角色由凱文史貝西飾演。

拜登宣布要退選後，「紙牌屋」的法蘭克安德伍的在X發文「My turn.」（輪到我了），因為法蘭克安德伍與拜登同數於民主黨，他從南卡羅來納州民主黨眾議員、黨鞭，到進入國會、成為副總統，是一位極具政治野心的政治人物，更為了復仇精心設計一個周密計畫，最終成為美國總統。

不過隨著2017年凱文史貝西捲入涉嫌性侵案後，讓該劇在第6季就匆匆結束，凱文史貝西飾演的法蘭克安德伍也沒有出現在最後一季。因此有些網友看到法蘭克安德伍的貼文後，還紛紛喊話希望「紙牌屋」能重新拍一季結局。

另外由於拜登退選，外界都在猜測是否會讓副總統賀錦麗成為2024年民主黨的總統候選人，而這一情況也被網友認為與美劇「副人之仁」中的劇情一樣，當劇中的副總統瑟琳娜梅耶，告知她的團隊「我才不會走人呢，要走的是總統，他不會參加大選了。要參選的是我！我要去選總統了！」讓她的團隊都欣喜若狂。

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