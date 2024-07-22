拜登宣布退選！「紙牌屋」主角法蘭克安德伍發聲：輪到我了
美國總統拜登宣布退選後，震撼國際社會，不過隨後則有人跳出來表明要參選，而此人正是美劇「紙牌屋」中的主角法蘭克安德伍，該角色由凱文史貝西飾演。
拜登宣布要退選後，「紙牌屋」的法蘭克安德伍的在X發文「My turn.」（輪到我了），因為法蘭克安德伍與拜登同數於民主黨，他從南卡羅來納州民主黨眾議員、黨鞭，到進入國會、成為副總統，是一位極具政治野心的政治人物，更為了復仇精心設計一個周密計畫，最終成為美國總統。
不過隨著2017年凱文史貝西捲入涉嫌性侵案後，讓該劇在第6季就匆匆結束，凱文史貝西飾演的法蘭克安德伍也沒有出現在最後一季。因此有些網友看到法蘭克安德伍的貼文後，還紛紛喊話希望「紙牌屋」能重新拍一季結局。
另外由於拜登退選，外界都在猜測是否會讓副總統賀錦麗成為2024年民主黨的總統候選人，而這一情況也被網友認為與美劇「副人之仁」中的劇情一樣，當劇中的副總統瑟琳娜梅耶，告知她的團隊「我才不會走人呢，要走的是總統，他不會參加大選了。要參選的是我！我要去選總統了！」讓她的團隊都欣喜若狂。
更多推薦
▪金智媛哭了！ 為台粉感動落淚「真實癖好全曝光」
▪受警局邀請宣傳拒毒反詐 孫安佐頂金髮現身
▪「瘋神」阿虎4月才宣布當爸 心痛證實6個月寶寶「沒心跳」
▪搭檔21年舞伴李志堯獻舞告別 劉真父母也到場了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言