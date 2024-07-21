「張韶涵的精神是中國人的精神」！她無預警爆退休

張韶涵近年在大陸深耕事業，昨晚在溫州舉辦「張韶涵世界巡演」，獻唱多首經典作品之外，無預警脫口談到「退休」2字，讓台下粉絲瞬間崩潰，接二連三狂喊「不要」，她連忙撒嬌說：「讓我說一下嘛！」娓娓道出真摯告白。

她因為看到觀眾噴淚相當心疼，先是隔空送上抱抱安慰，接著表示：「謝謝你們這一路的陪伴，因為有你們，我才能夠懂得什麼是音樂的魅力，什麼是我存在的意義，所以我特別感謝你們，在我人生裡面給了我這麼多的故事，謝謝你們豐富我的人生。」

歌迷的支持讓她更有勇氣繼續高歌，所以她承諾接下來會不斷突破自己、不斷努力，「直到我真的不能的那一刻，其實從來沒有想過有退休的那一天，我在想，如果我退休的那一天，你們是否還記得？」觀眾一聽到關鍵字「退休」紛紛尖叫，全力阻止她繼續說話，她以撒嬌語氣緩和氣氛，然後喊話：「你們是否還會記得，有一名歌手，唱過『隱形的翅膀』、『遺失的美好』，記不記得我的名都不太重要，重要的是張韶涵是一種精神，張韶涵的精神是千千萬萬中國人的精神。」

而她的上套「寓言」巡演一度歷經疫情衝擊，首場至尾場橫跨近5年，去年重啟後便鎖定大型體育場，場場吸引數萬人同歡。不過「寓言」巡演年初才畫下句點，她相隔5個月便展開「張韶涵世界巡演」，曾被質疑撈金意圖太明顯，但她喊話歌單、造型、舞台效果皆是全新構思，而已公布的場次仍以體育場為主，依舊場場售罄，足見她在大陸的高人氣。 張韶涵替「張韶涵世界巡演」打造全新華服。圖／摘自微博 張韶涵近年在大陸深耕事業。圖／摘自微博

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