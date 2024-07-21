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林玉書兼職星巴克 「全明星」劉心語曝只喝超商咖啡

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
劉心語推出自創料理包品牌。記者王聰賢／攝影
劉心語推出自創料理包品牌。記者王聰賢／攝影

有「最美魚販」稱號的劉心語，推出自創的「甲奔啊！心語！」料理品牌，提供八種滷味、兩款牛肉麵與五種甜品給老饕，20日舉行記者會，晉升成餐飲老闆。昔日「全明星運動會」隊友林玉書因在台視「追分成功」戲分消失，找到星巴克兼職引發討論，劉心語表示有看到新聞，但「全明星」結束後她和對方也沒有聯繫，認為年輕人斜槓發展是好事。

劉心語透過電商系統串起販售機制，為了創業，300萬老本也跟著歸零，她坦承的確推了不少戲約與活動，讓經紀人大嘆可惜，不過一點都不後悔，劉心語說：「其實是因為爸爸、媽媽與阿嬤都是廚藝高手，家裡有很多道地又獨家秘方的古早味家常菜，我覺得很值得推薦給更多人品嚐，雖然對我來說，演藝圈也是很值得挑戰的領域，但畢竟是吃的，我覺得『食安』責任更是重大，所以我決定花更多時間在這方面，加上粉絲很支持我，讓我信心倍增，還私下留言說很期待！」

而她2年前參加「全明星運動會」，傳出和鄭靚歆、壯壯聯手排擠林玉書，她事後發文澄清是誤會一場，而林玉書近來發展不順，透露找到星巴克兼職，劉心語說：「現在年輕人就是可以斜槓發展，不一定要侷限在一個地方。」問她會去跟林玉書捧場嗎？她尷尬透露覺得星巴克太貴，自己平常都是喝超商咖啡，不過她和林玉書斷聯，但她和鄭靚歆還是好友，鄭靚歆還跑去市場幫她賣魚，好交情可見一斑。

劉心語在市場吆喝民眾試吃。記者王聰賢／攝影
劉心語在市場吆喝民眾試吃。記者王聰賢／攝影

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