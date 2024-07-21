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鄭佩佩昔批張柏芝工作態度差「給香港演員丟臉」 9年後任賢齊揭原委

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
鄭佩佩過去在節目上曾談到張柏芝工作態度不好。 圖／擷自微博
鄭佩佩過去在節目上曾談到張柏芝工作態度不好。 圖／擷自微博

香港資深武打女星鄭佩佩17日病逝，過去她為人直爽、說話耿直，10年前上節目接受訪問時，就直言張柏芝工作態度不好，丟香港演員的臉。

鄭佩佩與張柏芝過去曾合作拍過電影「楊門女將之軍令如山」，2014年在「大牌駕到」節目上，當主持人問她對張柏芝的印象，她雖認為張柏芝不是花瓶，演技很不錯，但直言對方工作態度不好，像是在拍攝期間天氣很冷，張柏芝卻遲遲沒有現身，攝影師在現場一直等，都凍到腳快變冰棍，鄭佩佩認為她給香港演員丟臉，就算是家庭有點問題，也不能把家裡的事帶到戲裡面。

而同樣演出此片的任賢齊，2023年跟張柏芝上綜藝節目「我們的客棧」時，則揭露當時因為張柏芝的媽媽生病，需要她趕回去照顧，但因為拍攝行程很緊湊，根本無法讓她請假回去，因此張柏芝心急如焚，在電話裡與媽媽抱頭痛哭，耽誤拍攝進度，被傳是耍大牌，但因為她都不出來解釋，就讓誤會傳言一直存在，任賢齊對此感到很心疼。

鄭佩佩過去在節目上曾談到張柏芝給香港演員丟臉。 圖／擷自微博
鄭佩佩過去在節目上曾談到張柏芝給香港演員丟臉。 圖／擷自微博

任賢齊在節目上為張柏芝遭到誤解而抱屈。 圖／擷自YouTube
任賢齊在節目上為張柏芝遭到誤解而抱屈。 圖／擷自YouTube

任賢齊在節目上為張柏芝遭到誤解而抱屈。 圖／擷自YouTube
任賢齊在節目上為張柏芝遭到誤解而抱屈。 圖／擷自YouTube

任賢齊在節目上為張柏芝遭到誤解而抱屈。 圖／擷自YouTube
任賢齊在節目上為張柏芝遭到誤解而抱屈。 圖／擷自YouTube

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