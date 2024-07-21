小吳、紀卜心手搖店被點名「標示不清」 刪IG留言挨轟「割韭菜」

網紅見習網美小吳、紀卜心一起創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，10日被消基會點名在調查時，拒絕告知使用的牛奶品牌，官網也僅顯示使用北海道牛乳，因此有不少網友湧入兩人的社群留言質疑，不料兩人未做回應，還刪除留言，遭轟「是在割韭菜」。

針對這樣奶茶表示不清的問題，有網友在Dcard上發文，指出十盛官網上的確沒寫用鮮奶，而是來自北海道的乳源公告，但如果門市店員沒告知，消費者根本就不知道，6月份十盛有在官方粉絲團貼出一張公告，稱從未對外宣傳過熟成奶茶系列是百分之百純鮮奶茶製品，熟成奶茶系列是由熟成生乳是加上鮮奶調製而成，其中含有些許奶精。

原PO更指出見習網美小吳沒有回應網友對於奶茶成分的質疑，而紀卜心則是隱藏或刪除相關留言，讓網友氣憤不已揚言要抵制，「公關危機超級糟糕」、「網紅割韭菜很正常」。

見習網美小吳。 圖／擷自IG

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