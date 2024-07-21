安苡愛失言「南部人吃東西發出聲音」挨轟 親留言道歉：被剪輯過

安苡愛之前在節目上談到餐桌禮儀，過去總認為吃飯時發出嘖嘖嘖的聲音，是南部人的教育，不料她這番言論遭到炎上，不少網友認為她憑什麼代表部人，這是個人家教問題，而她也親留言回應，是節目剪輯的問題。

安苡愛在4月播出的「女王大人」節目上，談到有關在社會上一些禮貌的主題，她就提到從小就認為吃飯時發出聲音，是代表食物很好吃，家中媽媽、弟弟也都是這樣，還稱「這是我們南部的教育」，長大後也從來沒有人糾正過她，直到幾年前去日本，與一些長輩、日本人吃飯，用餐到一半就有一位長輩忍不住指出，她在吃東西時發出聲音，是很沒有禮貌的。

沒想到20日有網友看到這個節目後，忍不住在Threads發文，「那個叫做『安苡愛』的請妳更正，什麼叫做我們南部人吃東西時都會發出嘖嘖嘖的聲音，代表東西好吃，那是妳們家自己沒家教好嗎！妳憑什麼代表南部人發言」立刻獲得不少南部出生的網友認同「南部人真的很衰、一直莫名被潑髒水。」、「認同。沒家教是自己家庭教育的問題，麻煩不要戰南部人。」

之後安苡愛也親到網友貼文下留言回應「別氣別氣，‘’電視播放被剪輯過了‘’，我的原本意思只是自己家從小就沒糾正過，因為家裡單親，媽媽也是從事夜班工作，教育環境本就不好！沒有意思是說到全部南部人」最後也表達歉意「在此對各位南部朋友說聲道抱歉，我最愛南部了！！南部人熱情人又很讚」。

安苡愛過去以為吃東西發出聲音，是南部人的教育。 圖／擷自YouTube

安苡愛過去以為吃東西發出聲音，是南部人的教育。 圖／擷自YouTube

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