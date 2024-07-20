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掰了江坤俊！「健康2.0」公布全新主持陣容

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
陳欣湄之後將和韋汝搭檔。圖／TVBS提供
陳欣湄之後將和韋汝搭檔。圖／TVBS提供

名醫江坤俊因為外遇醜聞疑雲而請辭「健康2.0」節目主持，TVBS今天正式公布全新主持陣容，請到家醫科醫師陳欣湄與韋汝搭檔，日前已經進棚錄影，最新內容從20日開始播出。

首集內容以「寵萌健康」為主題，邀請藝人安苡愛、何美，分享照顧家中毛孩的寶貴經驗，現場也邀來獸醫師姚勝隆及黃君皓，為觀眾帶來豐富的寵物健康知識。

身為家醫科醫師，首錄跨域挑戰「萌寵」內容，陳欣湄自曝，其實早在過去當來賓時，就曾帶過愛貓錄製「健康2.0」萌寵特輯，已經有經驗值，也表示製作單位真的很貼心，首錄特地安排這樣的「萌」主題，讓她能被貓狗環繞，放鬆心情慢慢進入狀況。

談及與「健康2.0」的緣分，陳欣湄回憶起七、八年前，受邀擔任來賓的心情，「受邀當下覺得那是一個神聖的時刻，因為這節目真的是用淺顯易懂的方式，將正確的醫療知識傳遞給觀眾」。

對她而言，這是相當具有意義的節目。在成為「健康2.0」常任節目來賓後，陳欣湄也與宋明樺一起主持網路節目「明欣醫聊事」，因此讓她的反應能力大幅提升，打下主持節目的基本功。現在加入「健康2.0」的主持陣容，她坦言：「我給自己蠻大的壓力，希望能將正確的健康知識傳遞下去。」

上週陳欣湄進棚首錄，從節目來賓角色轉換到主持人，也著實讓她感受到其中的差異，「主持人需要掌握更多細節，像是進場、過場的步調」，目前她也努力優化主持的節奏，以及與來賓的互動，力求帶給觀眾最優質的節目內容。

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