郭品超「靈肉分離論」爆爭議後 曬重機奔馳片「阿皓在台灣」

男星郭品超演出《鬥魚》爆紅，近年來演藝重心都放在大陸，昔參加陸綜到中國山東探親，節目中說道「回到中國台灣的時候，那是身體的家，不見得靈魂會回家，一段「靈肉分離論」登熱搜引熱論。

言論爆爭議，郭品超19日於大陸社群平台「小紅書」分享一段騎重機的影片，網友看背景發現他是台灣，似乎未受爭議影響。而他騎重機高速奔馳的模樣，讓不少網友想起他在《鬥魚》中的角色「阿皓（于皓）」。

郭品超。圖／截自微博／郭品超Dylan

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