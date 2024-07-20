快訊

輕颱凱米估周二上午發海警…未來恐出現雙颱效應？氣象署這樣說

中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」店家稱是木耳屑…民眾掛急診 新北衛局要查

鄭佩佩離世 李安難過回應 「心目中的俠女逝去」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
鄭佩佩在「臥虎藏龍」與章子怡合作。圖／摘自微博
鄭佩佩在「臥虎藏龍」與章子怡合作。圖／摘自微博

資深影星、一代女俠鄭佩佩於美國時間17日離世，她一生留下無數經典作品，包括早年的武俠電影「大醉俠」、「金燕子」，到後來的「唐伯虎點秋香」、「臥虎藏龍」，更以「臥虎藏龍」拿下香港金像獎最佳女配角獎，當年力邀她演出反派「碧眼狐狸」的知名導演李安，也表達他對一代俠女離世的惋惜。

李安透過助理李良山回應本報表示，「很難想像我自小學起心目中的俠女就這樣逝去。懷念佩佩姊，懷念一個時代。更懷念跟她拍攝「臥虎藏龍」時的種種，她是我們心目中永遠的「武俠影后」。 更是一位不可多得的好人」。

鄭佩佩演出「臥虎藏龍」時已經50多歲的她，詮釋玉嬌龍(章子怡 飾演)的師父碧眼狐狸，與周潤發飾演的李慕白有多場對戲，展現精彩、功底深厚的武打身手，而後她多半在大陸、美國發展，近年最後一部電影便是在「花木蘭」客串飾演媒婆，透過特殊妝容，高度還原1998年的動畫形象，讓觀眾相當難忘。

編輯推薦

武俠影后鄭佩佩離世，享壽78歲。圖／摘自微博
武俠影后鄭佩佩離世，享壽78歲。圖／摘自微博
李安哀悼鄭佩佩。本報資料照片
李安哀悼鄭佩佩。本報資料照片

相關新聞

鄭佩佩離世 李安難過回應 「心目中的俠女逝去」

資深影星、一代女俠鄭佩佩於美國時間17日離世，她一生留下無數經典作品，包括早年的武俠電影「大醉俠」、「金燕子」，到後來的...

任時完演技炸裂青龍獎擒視帝 朴寶英落淚封視后

第三屆「青龍系列大獎」19日落幕，任時完擊敗群雄獲得視帝，朴寶英則抱走視后，最大獎頒給「Moving 異能」。

大S被拍到帶小孩遊韓國狀態引熱議 經紀人曝她第一反應擔心這件事

大S（徐熙媛）與韓星具俊曄於2022年再婚，最近有網友目擊夫妻倆帶著孩子到韓國「樂天世界」遊玩...

鄒承恩氣憤北市幼兒園性侵案 喊話法規要調整

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，引發社會譁然。演員鄒承恩育有1子，他提到看到新聞時相當氣憤，表明會好好教...

結婚才3年竟要離婚！楊奇煜認了老婆氣到出走難過落淚

棒棒堂成員楊奇煜（小煜）和老婆言兒結婚3年育有2子，家庭幸福美滿，不過他坦言2人一度吵到要離婚，認了雙方鬧不合。

鄭佩佩離世 女兒曬生活影片吐心境：幾乎覺得只是場惡夢，醒來能再見到她

「俠女」鄭佩佩17日於美國舊金山離世，享壽78歲。也隨著母親進入演藝圈成為演員的三女兒原子鏸今（19）於IG影片方式分享過往和母親的合照點滴，並長文吐露心境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。