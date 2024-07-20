鄭佩佩離世 李安難過回應 「心目中的俠女逝去」

資深影星、一代女俠鄭佩佩於美國時間17日離世，她一生留下無數經典作品，包括早年的武俠電影「大醉俠」、「金燕子」，到後來的「唐伯虎點秋香」、「臥虎藏龍」，更以「臥虎藏龍」拿下香港金像獎最佳女配角獎，當年力邀她演出反派「碧眼狐狸」的知名導演李安，也表達他對一代俠女離世的惋惜。

李安透過助理李良山回應本報表示，「很難想像我自小學起心目中的俠女就這樣逝去。懷念佩佩姊，懷念一個時代。更懷念跟她拍攝「臥虎藏龍」時的種種，她是我們心目中永遠的「武俠影后」。 更是一位不可多得的好人」。

鄭佩佩演出「臥虎藏龍」時已經50多歲的她，詮釋玉嬌龍(章子怡 飾演)的師父碧眼狐狸，與周潤發飾演的李慕白有多場對戲，展現精彩、功底深厚的武打身手，而後她多半在大陸、美國發展，近年最後一部電影便是在「花木蘭」客串飾演媒婆，透過特殊妝容，高度還原1998年的動畫形象，讓觀眾相當難忘。

武俠影后鄭佩佩離世，享壽78歲。圖／摘自微博 李安哀悼鄭佩佩。本報資料照片

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