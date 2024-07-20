任時完演技炸裂青龍獎擒視帝 朴寶英落淚封視后
第三屆「青龍系列大獎」19日落幕，任時完擊敗群雄獲得視帝，朴寶英則抱走視后，最大獎頒給「Moving 異能」。
朴寶英上台領獎時激動落淚，她在戲劇「精神病房也會迎來清晨」飾演憂鬱症患者，為此下足苦工，在領獎時也不諱言揣摩角色非常辛苦。她感謝同劇的演員們每天在片場都送上溫暖擁抱，成為她撐下去的力量。
「精神病房也會迎來清晨」同時榮獲最佳作品獎，朴寶英也對深陷憂鬱情緒的人喊話：「如果有人正在渡過漫長黑夜，希望你不要因此感到疲憊，一定要堅持到最後，黎明終將到來。」
任時完以「少年時代」得到視帝，他上台時坦言今天自認只有一成的得獎機率，因為對手太強，沒想到自己能夠勝出。他把功勞歸給作品，感謝「少年時代」增益他的價值觀，為了不佔用大家時間，要致謝的人他會私下再一一聯繫。
最後「Moving 異能」榮獲最大獎肯定，柳承龍、韓孝周等演員全部上台共享榮耀。這個獎項由去年獲獎的宋慧喬頒發，她以露肩禮服優雅現身，直說能夠重溫當時站在台上的感受，實在非常幸福。
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