大S被拍到帶小孩遊韓國狀態引熱議 經紀人曝她第一反應擔心這件事
大S（徐熙媛）與韓星具俊曄於2022年再婚，最近有網友目擊夫妻倆帶著孩子到韓國「樂天世界」遊玩，而大S狀態引起網友討論，甚至衝上大陸微博熱搜榜，並經各媒體報導。而據「ETtoday星光雲」報導，大S經紀人透露她在得知旅遊曝光被報導的反應。
據「ETtoday星光雲」報導，經紀人透露大S對於網友酸她「老了、認不出來」等外界評論她樣貌狀態的言論其實並不在意，最在乎的是孩子正臉是否被曝光，直問「有沒有打馬賽克」，得知沒被拍照正面照後表示「那就好」。
更多推薦
▪鄭佩佩嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師勸退
▪揭「台8腥男性騷」被酸蹭流量 女星秒回：幹嘛單蹭這件事
▪80年代當家小生近況曝光！突用筷子插喉全場嚇瘋
▪嚴防團隊鬧出AB合約！黃氏兄弟：平時就要小心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言