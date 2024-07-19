大S被拍到帶小孩遊韓國狀態引熱議 經紀人曝她第一反應擔心這件事

大S（徐熙媛）與韓星具俊曄於2022年再婚，最近有網友目擊夫妻倆帶著孩子到韓國「樂天世界」遊玩，而大S狀態引起網友討論，甚至衝上大陸微博熱搜榜，並經各媒體報導。而據「ETtoday星光雲」報導，大S經紀人透露她在得知旅遊曝光被報導的反應。

據「ETtoday星光雲」報導，經紀人透露大S對於網友酸她「老了、認不出來」等外界評論她樣貌狀態的言論其實並不在意，最在乎的是孩子正臉是否被曝光，直問「有沒有打馬賽克」，得知沒被拍照正面照後表示「那就好」。

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