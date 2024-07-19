鄒承恩氣憤北市幼兒園性侵案 喊話法規要調整

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，引發社會譁然。演員鄒承恩育有1子，他提到看到新聞時相當氣憤，表明會好好教育兒子關於身體的界線，喊話政府在法規得好好調整。

演員鄒承恩、華千涵、李家慶、楚翔今天出席戲劇「願望」宣傳記者會，鄒承恩是第一次演出8點檔，他表示加入8點檔戰場相當緊張，緊張到牙齦發炎還引發蜂窩性組織炎，為此緊急拔掉無用的智齒。

現實生活中鄒承恩育有1名7歲兒子，所以看到幼兒園性侵案時讓他相當氣憤，「我跟我老婆都氣死了，我覺得法規真的需要調整」，同時也表示當了父母才知道不容易，「教育真的是一輩子的事」。

華千涵這次在劇中再度飾演驕縱千金，聰明有事業心，但個性霸道跋扈，由於劇中角色不討喜，華千涵被粉絲留言「滾出台灣」，這讓她感到有點委屈，但也開心自己演出的角色被認可，戲外華千涵透露有穩交10年的圈外男友，男友在華千涵失去親人之際暖心陪伴，讓華千涵覺得對方是可以託付終生的人，只是目前先拍戲，未來如有結婚好消息會跟大家分享。

問起有無生小孩計畫，華千涵表示看到近來幼兒園性侵案件會覺得有點害怕，「我不知道自己是不是有那個能力成為一個好媽媽，我覺得現在小孩好辛苦，現在社會跟以前不一樣了，我不怕懷孕辛苦，我只怕我無法好好教育我的小孩。」

楚翔連續幾檔8點檔拍攝大都是黑道與不良少年的角色，被觀眾形容就是個「8+9」，這次演出深情角色，楚翔特別改變口音，希望觀眾可以發現不同的地方，戲外楚翔則和茵芙穩交3年，但目前沒有結婚計劃。

李家慶2度飾演黃少祺的兒子，笑稱2人有父子緣，而黃少祺的身材給每名男演員很大壓力，李家慶也向劇中爸爸黃少祺看齊，「少祺哥是壯，我身材是正常，我要追求的是穿衣顯瘦、脫衣有肉。」

商品推薦