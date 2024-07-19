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結婚才3年竟要離婚！楊奇煜認了老婆氣到出走難過落淚

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
楊奇煜全新EP「漫遊者」發片記者會。記者沈昱嘉／攝影
楊奇煜全新EP「漫遊者」發片記者會。記者沈昱嘉／攝影

棒棒堂成員楊奇煜（小煜）和老婆言兒結婚3年育有2子，家庭幸福美滿，不過他坦言一度吵到要離婚，認了雙方鬧不合。

楊奇煜推出全新EP「漫遊者」，把心境轉變及「放慢步調」的人生哲學都唱進EP三首歌中，以家庭為重的他今（19）日在記者會上透露籌備過程中爆發家庭革命，原因是太忙碌，另一半單獨育兒受不了，對他說「你能不能工作完就回來幫我弄小孩，我有點快受不了」，他坦言2人都沒有照顧小孩的經驗，所以無論男女，雙方都有點產後憂鬱，吵到一度揚言離婚，這些年仍在磨合，吵架是家常便飯。

有一次老婆氣到回娘家一晚，他也在氣頭上，完全沒跟對方聯絡，事後得知她氣到難過流淚，他隔天裝沒事低頭問老婆午餐要吃什麼，「她以前比較兇，現在像換了老婆似的很溫柔，我們也有去上父母相關的課，學習怎麼當適合的父母。」

他坦言最近到家都凌晨，妻兒都睡了，彼此相處時間少，心中滿滿愧疚感；連兩胎都是兒子，會想再拚一個女兒嗎？他笑說沒有計畫要生第三胎，也暫時沒有要結紮，「我覺得生小孩的花費很大，存款會一直往下掉」。

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楊奇煜全新EP「漫遊者」發片記者會。記者沈昱嘉／攝影
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