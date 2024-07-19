鄭佩佩離世 女兒曬生活影片吐心境：幾乎覺得只是場惡夢，醒來能再見到她

「俠女」鄭佩佩17日於美國舊金山離世，享壽78歲。也隨著母親進入演藝圈成為演員的三女兒原子鏸今（19）於IG影片方式分享過往和母親的合照點滴，並長文吐露心境，坦言目前仍難以言語形容心情，覺得一切還顯得有點不真實，「我幾乎覺得，這只是一場惡夢，當我早上醒來時，還能看到她就如同往常一樣。」

原子鏸喊話：「我愛你媽媽」，表示母親是她認識最無私的人，形容母親「堅強、美麗、關懷他人、風趣、可愛、充滿愛心、為人慷慨」，並稱母親總是把孩子放首位，希望和孩子也會如同自己和母親一樣有著開放、坦承的親子關係。並稱母親是讓他們家庭關係親密的黏著劑，「她教會了我如何謙虛、善良、守時、專業、誠實、積極、感激，甚至更多。」

原子穗也表示，母親受到粉絲喜愛並將以傳奇人物，時代巨星活在大家心中，「不過只有家人才了解她有多棒」，並說：「媽媽我愛你，我很想念你。」

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