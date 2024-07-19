大S、具俊曄一家四口韓國旅遊！私下真實狀態引熱議

大S（徐熙媛）2022年與韓國男星韓國始祖「酷龍」成員具俊曄再婚，婚後大S仍相當低調，鮮少透露婚後生活。近日有網友爆料，在韓國遇到大S與具俊曄帶著家人，一家四口現身韓國，大S的狀態更意外引發討論。

近日有網友在抖音曝光一組照片，照片中只見大S與具俊曄以及家人，一家四口在當地知名主題樂園遊玩。大S當天戴著墨鏡、頭梳著兩個低頭馬尾，打扮相當低調。

照片曝光後，大S相關關鍵字立刻登上微博熱搜，而大S的素顏狀態也引發討論，「臉完全垮了」、「感覺一下子老了好多」、「曾經的衫蔡變成酸菜」、「我都沒看出來」、「看起來好老好憔悴」。

但也有網友跳出來替大S說話：「47歲這個狀態，比不少普通人好太多了」、「被網暴那麼久，能活下來就算不錯了」、「她已經48歲了，48歲素顏這樣很難接受嗎？」、「等你們老了就知道，誰都想找個情緒穩定的伴侶過完後半生」、「看到她出門和孩子們玩，真開心，希望他們一家旅途愉快」。

有網友在韓國偶遇大S小孩與具俊曄。 圖/摘自抖音

有網友在韓國偶遇大S小孩與具俊曄。 圖/摘自抖音

有網友在韓國偶遇大S小孩與具俊曄。 圖/摘自抖音

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