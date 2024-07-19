鄭佩佩晚年身體亮紅燈 叮囑後事從簡「死後捐遺體」

「臥虎藏龍」一代女俠鄭佩佩驚傳離世，享壽78歲，大陸導演導演胡雪樺、主持人曹可凡今早發文，稍後經紀公司也證實此事，並表示鄭佩佩近年確實身體抱恙，但選擇不將消息公開，「一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。」

今年5月，劉濤也曾談起鄭佩佩近況，當時她淚如雨下地說：「佩媽的身體已經不太好了，需要攙扶著，佩媽那個時候60多歲，拎著一個小箱子，陪伴著我們20多天。」近日鄭佩佩離世消息一出，知名主持人曹可凡在微博發文哀悼，坦言近年來曾聽聞鄭佩佩健康狀況不佳。事實上，先前鄭佩佩就曾被拍到在機場坐輪椅的畫面，她過去也上節目談起遺體捐贈，表明離世後希望將遺體捐出，「我雖然老了，但我還有眼角、還有遺體，呼籲大家一定要有愛，讓愛活下去，才能得到更多重生。」更笑稱：「老了器官沒什麼用，但遺體還能捐給香港大學用2年，之後請他們燒一燒，骨灰撒在任何地方都可以，這樣也環保。」

據《壹蘋新聞網》報導，鄭佩佩生前就曾叮嚀後事從簡。據悉，鄭佩佩臨終前家人們全陪伴身旁，3個女兒幫媽媽淨身更衣，家人們也將按照她的遺願，捐出遺體。

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