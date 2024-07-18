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幼兒園性侵案人神共憤！Darren曝搭車「私密處險被摸」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
Darren邱凱偉關懷獨老，出席二手衣義賣會。圖／弘道老人基金會提供圖／弘道老人基金會提供
Darren邱凱偉關懷獨老，出席二手衣義賣會。圖／弘道老人基金會提供圖／弘道老人基金會提供

Darren邱凱偉受邀擔任二手衣義賣會響應大使，他因演出角色與老人、失智症議題有關，長期關注獨老議題，但提到近期幼兒園性侵案引發社會公憤，身為人父，他臉色相當凝重，表示平常就會給3歲兒子機會教育，一再提醒「別讓陌生人觸碰身體」、「也不能觸碰他人身體」，對此，他也想起當年在新加坡唸書被搔擾驚險歷程。

說起幼兒園性侵案，Darren透露在新加坡求學時，某次搭公車遇到一名年長男性，對方一上車就主動攀談，甚至聊到「很喜歡台灣」，Darren也客氣應對，豈知對方聊著聊著，手竟順勢搭上他的大腿，手勢還逐漸從拍拍到撫摸，愈摸愈往上，「差點就碰到重要部位」Darren察覺異樣便立刻大聲喝斥，對方才倉皇逃走，他認為若遭性騷，一定要大聲說出來。

Darren首度擔任弘道老人福利基金會「二手精品義賣會」響應大使，過去幾年他除了捐贈私服，也捐出多雙自己繪畫創作的球鞋，對於二手義賣理念相同。演戲多年，他常和資深前輩一起演出，他說：「每位長輩都有值得我們學習的地方。」印象深刻的是，之前和王滿嬌聊天，「她和我們分享她學習哪些課程，或是學修圖軟體等等，我覺得很棒，她沒有給自己設限，而且充滿活力。」對於前輩「活到老學到老」精神，佩服不已。

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Darren邱凱偉關懷獨老，出席二手衣義賣會。圖／弘道老人基金會提供
Darren邱凱偉關懷獨老，出席二手衣義賣會。圖／弘道老人基金會提供
Darren邱凱偉關懷獨老，出席二手衣義賣會。圖／弘道老人基金會提供
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