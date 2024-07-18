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遭爆擁新歡還住張國榮舊居 唐鶴德否認代孕親曝與男方關係

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
唐鶴德（唐唐）是張國榮生前摯愛伴侶。圖／截自IG
唐鶴德（唐唐）是張國榮生前摯愛伴侶。圖／截自IG

張國榮生前摯愛唐鶴德（唐唐）近期被傳與年下男史先生交往，還透過代孕育有2子，遭部分網友批他裝深情，擁新歡還住在張國榮住處，更有人於IG發文譴責並標記唐鶴德的帳號，最終唐鶴德將IG改為「不公開」。

而今（18）日，唐鶴德於IG親回應網傳謠言，表示與史先生是「沒有承諾的朋友關係」，是兩個獨立個體。他也否認代孕生子，表示是友人小孩，且和2個小朋友的相處「像爺孫關係更多一些」。

對於網友指他還住在張國榮住處，唐鶴德也澄清，表示他早已和哥哥（張國榮）的舊居十多年，從張國榮離世後至今，他一直是獨居。

最後他寫道「我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友」，表示若這次行為對大家不敬，他感到抱歉。

唐鶴德親自發文回應網傳交男友、代孕生子、住張國榮舊居等爭議點，不過目前該文章已刪除。

唐鶴德回應全文：

我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的「哥」迷產生誤會和不安，我對此致萬分的歉意！我會深刻檢討，反省自己的行為和表現！但以下有幾點我想澄清的：

1. 我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。

2. 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。

3. 我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。

我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以無比的歉意。

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唐鶴德於社群發文回應。圖／截自IG
唐鶴德於社群發文回應。圖／截自IG

唐鶴德於社群發文回應。圖／截自IG
唐鶴德於社群發文回應。圖／截自IG

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