耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚
蔡阿嘎日前開除的資深員工蘿拉，揭露對方以AB合約詐財，事後他找回前員工耶嫩接下公司窗口一職，還分享兩人握手合照，時隔2周，耶嫩突於今（18）日發出「不自殺聲明」，陳述日常生活、工作都遵守規則，身心健康，若「突然消失」，盼大眾能幫忙討回公道。
早前蔡阿嘎才發出「不自殺聲明」，今耶嫩的聲明蔡阿嘎也點讚聲援。網友看到驚呼「不會搞到最後大頭佛的所有人都要發不自殺聲明吧…」、「真的好可怕！」、「耶嫩一家也要注意安全」，希望蔡阿嘎公司員工都能平安。
耶嫩社群聲明內容：
【⚠️本人在此特地聲明】
📍本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！
📍從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點：
。開放性水域、無救生員之游泳池
。有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等
。無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地
。任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點
📍本人(包括家人)恪遵下列事項：
。車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話
。絕不擅搶黃燈、闖紅燈
。乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥
。騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶
。絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所(如核電廠)或設備
。颱風天不登山、不觀浪。
。本人(包括家人)將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用
。居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體
。浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關
。本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全
📍所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！
▪胡瓜迷倒丁柔安靠一招！談五月天阿信「還不夠恨我嗎」
▪本土劇男星得怪病抽800cc腹水 皮包骨躺病床：人生絕望
▪台灣房市因政策狂飆 詹惟中預言：明年底必定暴跌
▪苦苓談渣男3類型 驚爆「與江坤俊親熱掉內褲」另有其人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言