耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚

蔡阿嘎日前開除的資深員工蘿拉，揭露對方以AB合約詐財，事後他找回前員工耶嫩接下公司窗口一職，還分享兩人握手合照，時隔2周，耶嫩突於今（18）日發出「不自殺聲明」，陳述日常生活、工作都遵守規則，身心健康，若「突然消失」，盼大眾能幫忙討回公道。

早前蔡阿嘎才發出「不自殺聲明」，今耶嫩的聲明蔡阿嘎也點讚聲援。網友看到驚呼「不會搞到最後大頭佛的所有人都要發不自殺聲明吧…」、「真的好可怕！」、「耶嫩一家也要注意安全」，希望蔡阿嘎公司員工都能平安。

耶嫩社群聲明內容：

【⚠️本人在此特地聲明】 📍本人(包括家人)樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！ 📍從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點： 。開放性水域、無救生員之游泳池 。有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等 。無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地 。任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點 📍本人(包括家人)恪遵下列事項： 。車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話 。絕不擅搶黃燈、闖紅燈 。乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥 。騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶 。絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所(如核電廠)或設備 。颱風天不登山、不觀浪。 。本人(包括家人)將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用 。居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體 。浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關 。本人(包括家人)絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全 📍所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！

耶嫩發出不自殺聲明。圖／截自IG／yga0721

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