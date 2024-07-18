陳意涵自介「我來自中國台灣」 陸網友暴動讚：她9年就表態

總統賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國大陸央視官方微博隨即發文表示，「中國終將實現完全統一。」許多在大陸的台灣藝人紛紛轉發貼文表態，甚至有網友製作「表態名單」，列出沒表態的台灣藝人。近日陳意涵參加大陸實境節目，節目中她大方向外國人介紹「我是陳意涵，我來自中國台灣」，畫面曝光後讓陳意涵的關鍵字登上微博熱搜第一名！

陳意涵日前參加的節目《花兒與少年好友記》，她在節目中大方向外國人介紹自己，並脫口說出：「我是陳意涵，我來自中國台灣」，畫面曝光後讓大陸網友樂翻。有網友還挖出陳意涵9年前的節目，表示她在《花兒與少年》第二季中，就曾對外國人大喊：「不準欺負我們中國人」。

18日一早，「陳意涵 我來自中國台灣」仍在微博熱搜榜上佔據第三名的位置。對此，大陸網友們也紛紛誇讚陳意涵：「她的立場這麼多年都一直很堅定」、「喜歡這種大大方方的藝人，這就是中國台灣藝人該有的態度」、「永遠記得花2的時候枕頭大戰她說的：『不准欺負我們中國人』」、「她本來就一直都這麼說，希望以後也不要被汙衊」；不過，也有網友出面酸說：「錄大陸綜藝當然裝了」、「因為我的錢來自中國大陸」、「中國人真好哄」。

陳意涵在大陸節目中自我介紹時稱「我來自中國台灣」 圖/摘自微博

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