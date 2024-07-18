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健康亮紅燈！陳文茜自曝「腎功能下降」：我的時光不多了

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
陳文茜透露就醫檢查後發現腎功能下降。圖／摘自陳文茜臉書
陳文茜透露就醫檢查後發現腎功能下降。圖／摘自陳文茜臉書

66歲陳文茜2019年被診斷出肺腺癌後，陳文茜就開始與疾病作戰，而去年更遇到了致命的敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛，幾度從鬼門關救回，坦言2023年是「和死亡最接近的一年」。近日她出面透露身體近況，表示近期除了腦部受損壓力荷爾蒙分泌喪失外，昨（17）日就醫更發現自己腎臟出問題。

陳文茜昨天在臉書發文，透露到台北榮總看病做檢查，意外得知自己的腎功能下降，還表示感覺到腎臟酸痛。她樂觀地告訴自己：「我的心，仍存在舒適而深刻的快樂。不要抱怨命運，不要呼喊疾病之苦。我的時光不多了。我要背著快樂的背包走得既深且遠。直到盡頭。」

事實上，陳文茜近來身體狀況變差，本月16日她才剛透露近期腦部受損壓力荷爾蒙分泌喪失，間接影響到情緒，「我明白我的感受不是真正的低潮，我的傷悲不是真實的存在。純粹是腦部功能部分喪失，導致的結果」她也分享正在透過飲食、改變生活習慣來解決這個問題。

陳文茜臉書發文如下

《光不能喚起，暗不能窒息，快樂是自己尋找的》

今天下午走出台北榮總，在黃昏的血色中，感到自己是這個夕陽下最快樂的塵埃。

雖然我又多了一個腎功能下降的困擾。

助理餵食許久不見的天鵝，好像有個家人在此，牠們忘憂湖游，我的心靈奏起禮贊之歌。

我是病人，我也不是病人。

我的身體生病了，腎臟酸痛，但我漸漸可以離自己很遠很遠的感覺它，我的身體只是構築「我的」一部分。它不是全部。

疼痛吧！

我的心，仍存在舒適而深刻的快樂。

不要抱怨命運，不要呼喊疾病之苦。

我的時光不多了。

我要背著快樂的背包走得既深且遠。

直到盡頭。

—-．

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