健康亮紅燈！陳文茜自曝「腎功能下降」：我的時光不多了
66歲陳文茜2019年被診斷出肺腺癌後，陳文茜就開始與疾病作戰，而去年更遇到了致命的敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛，幾度從鬼門關救回，坦言2023年是「和死亡最接近的一年」。近日她出面透露身體近況，表示近期除了腦部受損壓力荷爾蒙分泌喪失外，昨（17）日就醫更發現自己腎臟出問題。
陳文茜昨天在臉書發文，透露到台北榮總看病做檢查，意外得知自己的腎功能下降，還表示感覺到腎臟酸痛。她樂觀地告訴自己：「我的心，仍存在舒適而深刻的快樂。不要抱怨命運，不要呼喊疾病之苦。我的時光不多了。我要背著快樂的背包走得既深且遠。直到盡頭。」
事實上，陳文茜近來身體狀況變差，本月16日她才剛透露近期腦部受損壓力荷爾蒙分泌喪失，間接影響到情緒，「我明白我的感受不是真正的低潮，我的傷悲不是真實的存在。純粹是腦部功能部分喪失，導致的結果」她也分享正在透過飲食、改變生活習慣來解決這個問題。
陳文茜臉書發文如下
《光不能喚起，暗不能窒息，快樂是自己尋找的》
今天下午走出台北榮總，在黃昏的血色中，感到自己是這個夕陽下最快樂的塵埃。
雖然我又多了一個腎功能下降的困擾。
助理餵食許久不見的天鵝，好像有個家人在此，牠們忘憂湖游，我的心靈奏起禮贊之歌。
我是病人，我也不是病人。
我的身體生病了，腎臟酸痛，但我漸漸可以離自己很遠很遠的感覺它，我的身體只是構築「我的」一部分。它不是全部。
疼痛吧！
我的心，仍存在舒適而深刻的快樂。
不要抱怨命運，不要呼喊疾病之苦。
我的時光不多了。
我要背著快樂的背包走得既深且遠。
直到盡頭。
—-．
▪獨／差一點！分手25年 陳孝萱巧撞吳宗憲吐拒見內幕
▪地表最強合照！周杰倫昆凌夫妻合體阿湯哥 網驚：回春了
▪昔墊底淘汰！楊丞琳要雪恥 宣告重返《歌手2024》突圍賽
▪58歲女星超狂身家曝光！住3千坪豪宅坐擁私人碼頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言