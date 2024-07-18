健康亮紅燈！陳文茜自曝「腎功能下降」：我的時光不多了

66歲陳文茜2019年被診斷出肺腺癌後，陳文茜就開始與疾病作戰，而去年更遇到了致命的敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛，幾度從鬼門關救回，坦言2023年是「和死亡最接近的一年」。近日她出面透露身體近況，表示近期除了腦部受損壓力荷爾蒙分泌喪失外，昨（17）日就醫更發現自己腎臟出問題。

陳文茜昨天在臉書發文，透露到台北榮總看病做檢查，意外得知自己的腎功能下降，還表示感覺到腎臟酸痛。她樂觀地告訴自己：「我的心，仍存在舒適而深刻的快樂。不要抱怨命運，不要呼喊疾病之苦。我的時光不多了。我要背著快樂的背包走得既深且遠。直到盡頭。」

事實上，陳文茜近來身體狀況變差，本月16日她才剛透露近期腦部受損壓力荷爾蒙分泌喪失，間接影響到情緒，「我明白我的感受不是真正的低潮，我的傷悲不是真實的存在。純粹是腦部功能部分喪失，導致的結果」她也分享正在透過飲食、改變生活習慣來解決這個問題。

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