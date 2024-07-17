逆天身材曝光了！51歲陳慧琳美成這樣
51歲的香港天后陳慧琳多元發展，其百變風格為人津津樂道，在華語新歌「一剎天堂」MV再展過人的時尚品味，12套造型不僅讓人眼花撩亂，同樣讓她印象深刻，她說：「這首歌是叫人們享受浪漫的感覺，只要兩個人的感覺是對的，就盡量享受。」
她和製作人雷頌德（Mark）分隔兩地遙距錄音，不同於以往待在同間錄音室，可以迅速接收到雷頌德的意見，這次自己費盡心思嘗試，提供各種版本讓雷頌德挑選，採用輕柔慵懶的聲音唱出groove（律動） 的自在感，「以前Mark會主導錄音，現在我們在不同的時空，反而訓練出我的自主成長。」歌曲爽快的節奏加上她充滿魅力的聲線演繹，讓聽眾徹底體會到浪漫天堂的意境。
而MV導演表示大家遇到感情問題都愛求神問卜，所以拍攝時採用塔羅牌元素，讓陳慧琳化身成為死神、星星、等6個塔羅牌人物，象徵戀愛過程的各種心境，同時加入「愛麗絲夢遊仙境」的概念，祭出高規格的電影級CG技術，讓陳慧琳瞬間躍入未知世界，她說：「2天要穿12套衣服，加上跟舞者之間的舞步配合，真的沒有停過。」
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