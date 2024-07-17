快訊

川普稱「台灣搶走美國晶片生意」震驚各界 國科會吳誠文回應了

地表最強合照！周杰倫、昆凌夫妻合體阿湯哥 網驚：回春了

逆天身材曝光了！51歲陳慧琳美成這樣

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
陳慧琳推出新歌「一剎天堂」。圖／環球音樂提供
陳慧琳推出新歌「一剎天堂」。圖／環球音樂提供

51歲的香港天后陳慧琳多元發展，其百變風格為人津津樂道，在華語新歌「一剎天堂」MV再展過人的時尚品味，12套造型不僅讓人眼花撩亂，同樣讓她印象深刻，她說：「這首歌是叫人們享受浪漫的感覺，只要兩個人的感覺是對的，就盡量享受。」

她和製作人雷頌德（Mark）分隔兩地遙距錄音，不同於以往待在同間錄音室，可以迅速接收到雷頌德的意見，這次自己費盡心思嘗試，提供各種版本讓雷頌德挑選，採用輕柔慵懶的聲音唱出groove（律動） 的自在感，「以前Mark會主導錄音，現在我們在不同的時空，反而訓練出我的自主成長。」歌曲爽快的節奏加上她充滿魅力的聲線演繹，讓聽眾徹底體會到浪漫天堂的意境。

而MV導演表示大家遇到感情問題都愛求神問卜，所以拍攝時採用塔羅牌元素，讓陳慧琳化身成為死神、星星、等6個塔羅牌人物，象徵戀愛過程的各種心境，同時加入「愛麗絲夢遊仙境」的概念，祭出高規格的電影級CG技術，讓陳慧琳瞬間躍入未知世界，她說：「2天要穿12套衣服，加上跟舞者之間的舞步配合，真的沒有停過。」

編輯推薦

51歲的香港天后陳慧琳多元發展，其百變風格為人津津樂道。圖／環球音樂提供
51歲的香港天后陳慧琳多元發展，其百變風格為人津津樂道。圖／環球音樂提供
陳慧琳推出新歌「一剎天堂」。圖／環球音樂提供
陳慧琳推出新歌「一剎天堂」。圖／環球音樂提供
陳慧琳(後排中)在「一剎天堂」MV中變換多種造型。圖／環球音樂提供
陳慧琳(後排中)在「一剎天堂」MV中變換多種造型。圖／環球音樂提供

相關新聞

逆天身材曝光了！51歲陳慧琳美成這樣

51歲的香港天后陳慧琳多元發展，其百變風格為人津津樂道，在華語新歌「一剎天堂」MV再展過人的時尚品味，12套造型不僅讓人...

63歲國民歌王重摔後情況曝光 混血兒子全都說了

63歲周華健5月初在大陸參加拼盤演唱會，離場時因天雨路滑不慎跌倒，整個人倒在地上，事後被送往當地醫院進一步檢查，好在後來...

泰國通過同婚法後...BL劇男神Mew節目牽手男星Tul公開愛

泰國男星Mew（蘇帕西宗澈瓦）因演出BL劇《與愛同居》而爆紅，近日他和演出BL劇《醉後愛上你》、《亡者之謎》的男星Tul（吳旭東）在YouTube「GoyNattyDream」節目中公開牽手認愛...

林美秀罹血友病「連續出血1個月」 驚曝：已交代後事

林美秀日前爆出罹患後天血友病，近日她接受媒體訪問時透露身體近況，表示曾連續出血一個多月，後來才發現是凝血功能異常，坦言曾向老公交代後事。

傳嫁850億身家黃子韜！起底徐藝洋驚人身世 爆家境沒輸

前「EXO」團員黃子韜，繼承了亡父約850億台幣遺產，日前終於認了交往3年的旗下女星徐藝洋，遭多數網友虧「眾所皆知的秘密...

消失1年！男神南潤壽認「捐腎救父」首發聲：這是我應該做的事

南韓演員南潤壽過去演出古裝劇《戀慕》「李賢」爆紅，不過他在2023年3月演出新片《靈魂伴侶》後就在演藝圈消失。近來傳出他消失在螢光幕前一年多的原因是為了捐腎臟給爸爸，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。