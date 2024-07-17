63歲國民歌王重摔後情況曝光 混血兒子全都說了
63歲周華健5月初在大陸參加拼盤演唱會，離場時因天雨路滑不慎跌倒，整個人倒在地上，事後被送往當地醫院進一步檢查，好在後來沒事，而他的兒子周厚安昨宣傳公視新戲「聽海湧」時也回覆：「他的狀況越來越好，謝謝關心」。
周厚安在新戲「聽海湧」飾演澳洲檢察官，深受劇中主角三兄弟吳翰林、黃冠智和朱宥丞的手足之情感動，殺青時夢到妹妹，懷著思念之情的他打電話給對方，剛好都沒人接，只好留言，沒想到自己邊說邊哭，「我直接將情緒全都宣洩出來，眼淚就飆出來！」還趕緊解釋：「沒事、沒事！只是拍戲很久想到妳。」
周厚安也提到一家人感情緊密：「我滿常去我爸媽家，跟他們聊天吃飯，最近還一起看歐洲盃，我爸爸在我面前哭過，我也在他面前哭過，沒有想要隱藏情緒，都是一家人，可以在彼此面前有點脆弱。」
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