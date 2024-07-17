泰國通過同婚法後...BL劇男神Mew節目牽手男星Tul公開愛

泰國男星Mew（蘇帕西宗澈瓦）因演出BL劇《與愛同居》而爆紅，近日他和演出BL劇《醉後愛上你》、《亡者之謎》的男星Tul（吳旭東）在YouTube「My Ambulove」節目中公開牽手認愛，成為泰國今年6月通過同婚法後最令人關注的情侶。

Mew曾於2022年鬆口有在交往的對象，不過未透露對方身分，而他與男星Tul互動頻繁，常同出席公開活動，私下也同框，讓外界關注兩人關係。

而Mew和Tul最近一起參加「My Ambulove」節目，分享兩人相識、互動的過程，節目最後更大方牽手公開對彼此的感情。網友看到兩人公開愛也獻上祝福，為兩人開心，直呼Mew牽著Tul手的模樣真的太甜了。

而據泰媒報導，Mew很開心雙方粉絲能支持他們的戀情並為他們感到高興，並稱目前要談到兩人關係還是會害羞。他還透露除了粉絲的支持，也接到不少希望他和Tul以CP出席的活動，不過因為他最近很忙，有不少海外活動，可能留在泰國的時間不會很多。

Mew和Tul在節目中公開彼此感情。圖／截自YouTube／GoyNattyDream Channel

Mew和Tul在節目中公開彼此感情。圖／截自YouTube／GoyNattyDream Channel

Mew和Tul。圖／截自IG／mewsuppasit

Mew和Tul。圖／截自IG／mewsuppasit

Mew因演出BL劇《與愛同居》爆紅。圖／截自IG／mewsuppasit

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