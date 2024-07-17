林美秀罹血友病「連續出血1個月」 驚曝：已交代後事
林美秀日前爆出罹患後天血友病，近日她接受媒體訪問時透露身體近況，表示曾連續出血一個多月，後來才發現是凝血功能異常，坦言已向老公交代後事。
據《三立新聞網》報導，林美秀透露，先前檢查身體更意外發現子宮長東西，幸好是良性息肉，目前已經切除，但術後卻發現連續出血一個月，腳上也莫名其妙出現一大片瘀青，就醫檢查後才發現凝血功能異常，罹患「後天性血友病」。她坦言，因為生病緣故已開始思考後事規劃，還告訴老公告別式簡單辦就好，希望不要有悲傷的感覺。老公聽完則告訴她：「若妳走了我一定會很難過。」
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