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傳嫁850億身家黃子韜！起底徐藝洋驚人身世 爆家境沒輸

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
徐藝洋曾加入SM娛樂成為練習生。圖／摘自微博
徐藝洋曾加入SM娛樂成為練習生。圖／摘自微博

前「EXO」團員黃子韜，繼承了亡父約850億台幣遺產，日前終於認了交往3年的旗下女星徐藝洋，遭多數網友虧「眾所皆知的秘密」，加上因為過去堅決否認戀情，甚至遭到酸民唱衰。但兩人不甩負評，黃子韜更開心地更換社群大頭照放閃，徐藝洋的過去也被挖出。

26歲的徐藝洋2014年加入SM娛樂成為練習生，因為表現出色，2年後獲選為「SM ROOKIES」計畫成員之一，同期獲選的還有女團「aespa」寧寧，可惜最後未能如願出道。她於2018年離開SM娛樂，同年成為黃子韜公司旗下藝人，參賽「創造營2020」後雖未能加入女團，但以個人身分順勢出道，同時發展歌唱、戲劇事業。

隨著她跟黃子韜公開認愛，但早先傳出雙方早已求婚並且領證結婚，網友也翻出過往擔任練習生的美照，直讚她從小美到大、兼具可愛與美麗、女團等級長相，甚至傳出她家境可沒輸給黃子韜，但未經證實。

徐藝洋被網友翻出過往擔任練習生的美照。圖／摘自微博
徐藝洋被網友翻出過往擔任練習生的美照。圖／摘自微博
徐藝洋(左)跟黃子韜認愛交往3年。圖／摘自微博
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