消失1年！男神南潤壽認「捐腎救父」首發聲：這是我應該做的事
南韓演員南潤壽過去演出古裝劇《戀慕》「李賢」爆紅，不過他在2023年3月演出新片《靈魂伴侶》後就在演藝圈消失。近來傳出他消失在螢光幕前一年多的原因是為了捐腎臟給爸爸，引發網友熱議。
據韓媒《SPOTVNEWS》報導，南潤壽在上個月進行捐腎臟的手術，捐贈對象是自己的父親，術後兩人恢復良好。據悉，他在年初就開始調養身體，才會一直沒接新作品，原先不打算讓外界知道此事，醫院則認為他的正向影響力要廣為宣傳，最後他才決定公開。
此外，昨天醫院也在社群平台公布這項消息，並曝光南潤壽住院時的模樣。發文中更表示，南潤壽父子在術後恢復良好目前已出院，「期盼他能成為未來對我們社會產生良好影響力的偉大巨星」。
對此，南潤壽16日晚間也在IG上發文表示，「對我來說，這只是我認為應該做的事情」，更稱很高興能送給父親一段美好的時光。最後，他更樂觀表示：「在未來面對困難和猶豫時，我願意成為一個樂意伸出援手的人。我也將全心全意地支持即將接受移植手術的病人們」。
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