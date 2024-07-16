才風光奪金曲獎大獎 大象體操出車禍宣布：演唱會延期
大象體操甫奪得第35屆金曲獎評審團獎，相當風光，「世界THE WORLD」巡演台灣場也於上周在台南起跑，但稍早突在社群宣布接下來的新竹、台中、高雄場3場延期，因為貝斯手凱婷車禍，必須聽從醫囑靜養2周。
凱婷昨天發生車禍後緊急送醫，經診斷為左鎖骨骨折以及左腳踝部鈍挫傷，這2周得停工觀察傷勢，目前已平安返家由家人照顧。大象體操表示衷心感謝各方關心，除了宣布延後演唱會，團隊也積極和場館、售票系統，討論延期日期與票務配套方案。
對於粉絲受到影響，大象體操深感抱歉，表示將在26日前公布延期場次時間，購票觀眾可持原票券入場，抑或選擇退票，大象體操將全額退費，更多詳情請洽大象體操官方社群。
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