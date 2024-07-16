受害女子控訴「把公司當後宮」蕭淑慎老公梁軒安挨告：請律師處理

歌手Rina今到台北地院按鈴控告蕭淑慎老公梁軒安妨害性自主，她哽咽表示梁軒安把經紀公司旗下藝人當成自己的後宮，還多次想要對她潛規則，她為此身心出現狀況，必須向身心科診所求助，她也秀出診斷證明書，證實精神上受到極大創傷。

她表示梁軒安藉工作之故，告訴她陪他就有錢賺，她不從便被對方冷凍，甚至不支付薪水，梁軒安也以雇主身分要求和她獨處，趁四下無人對她毛手毛腳和強吻，以權勢逼迫發生關係，還進行暴力侵犯，本想息事寧人，但看到曾小姐挺身而出，才知道不只有她一個人受害，決定向梁軒安提告。

對此，梁軒安表示交給律師處理，他也已經準備好證據。

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