昔罹肺腺癌敗血症！66歲陳文茜揭近況「腦部功能部分喪失」
66歲陳文茜2019年被診斷出肺腺癌後，陳文茜就開始與疾病作戰。不只是癌症，去年還遇到了致命的敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛，幾度從鬼門關救回，坦言2023年是「和死亡最接近的一年」。近日她透露最新病況。
陳文茜今天凌晨在社群平台發文，坦言近期因為壓力荷爾蒙分泌喪失，間接也影響到情緒，「我明白我的感受不是真正的低潮，我的傷悲不是真實的存在。純粹是腦部功能部分喪失，導致的結果」她也分享正在透過飲食、改變生活習慣來解決這個問題，表示正在吃多油的肋骨牛排，認為這將有助於使身體變得強壯；更試著多外出走走，「每日儘可能出門，試試新的環境，不要有壓力的工作，見不同的人」。
此外，她也答應擔任合唱團的代理指揮，這也是她事隔44年後再次擔任指揮，「不要有壓力的工作，見不同的人。答應當指揮。想想，從大學二年級到現在，我44年沒有指揮。人不要放任自己往深淵掉，那是一種自我放棄，也是對自己的情緒懲罰。閰羅王看我那麼好吃，會拒絕我。因為養不起，怕被我吃倒。」
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