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徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
徐乃麟今到台北地院按鈴提告蔡男及曹女。記者王聰賢／攝影
徐乃麟今到台北地院按鈴提告蔡男及曹女。記者王聰賢／攝影

徐乃麟今大動作到台北地院按鈴申告，向蔡男及曹女提告誣告及偽證兩項罪名，他今氣憤表示，這兩人毀他名節，這輩子他從沒做過狗屁倒灶的事，進入演藝圈42年來，唯一做最錯的就是飆罵唐從聖，而蔡男及曹女兩人先前向他調頭寸，前後借了1千多萬，最後還差了近100萬沒有歸還，他沒有追討，這兩人反向他提告，最後司法還他清白，他也決定反擊，要跟這兩人一條一條討回來。

徐乃麟和曹女的紛爭已久，曹女曾指控徐乃麟是「假賣屋真詐財」，徐乃麟今出面表示，他多年幫蔡姓友人調頭寸，為了確定蔡男能夠如期還款，特別請蔡男找人提供支票做為保證，蔡男找姑姑曹女提供空白支票，最後順利借到錢，但事後曹女認為當時她提供空白支票，徐乃麟及他公司李姓會計，竟在支票上填寫日期、金額，再將借款匯到蔡男帳戶，因此對徐乃麟及李姓女會計提起刑法偽造有價證券罪告訴，但台北地檢署調查後認為2人罪嫌不足，上週五官司結果出爐，徐乃麟獲處分不起訴。對此，徐乃麟表示清譽受損，不願奸邪之人顛倒黑白、不論是非，因此決意按鈴提告蔡、曹二人誣告，以及偽證。

徐乃麟氣憤表示：「104年我借你們錢，我都不要了，不理你們了，你們108年還來搞我，講我假賣屋真詐財。」他又說：「我在演藝圈42年，我做最錯的一件事，就是對不起唐從聖，就是飆罵唐從聖，我徐乃麟從來沒有狗屁倒灶的事情，我借你們錢不要了，還來毀我名節，告我偽造有價證券，天理何在？」因此決定提告為自己討回公道。

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