李玟逝世1周年！催淚遺作曝光 母女情勾出動人內幕

已故天后李玟(CoCo)生前歌藝精湛,悄悄親任製作人,一一挑選、翻唱自己與家人喜愛的歌曲還有經典金曲,其中「Always On My Mind」一曲由她媽媽的偶像貓王演繹爆紅,在她歡慶出道30周年後數位上架,似乎也代表著歌迷與她之間,始終把對方擺在心上的情意。

CoCo曾經發文描述對媽媽的心意,一句「媽媽就是我的世界(My mom is the world to me)」即能代表一切,因此特別挑了媽媽的摯愛金曲表達心聲,高唱「You were always on my mind(你永遠常駐我心)」。她以自己的想法重新詮釋,將曲速放慢之外,聲線從輕柔吟唱到高亢訴情,隨情緒蕩漾流轉,傾訴心中滿滿的愛與牽掛之情,還有想要傳達的心聲。

由她挑選、製作的一系列歌曲,在2016年參加大陸節目「我是歌手4」期間陸續完成錄製,尚未發行的遺作即將出版專輯,令人期待。其中她找來大姊李秋林(Carol)、二姊李思林(Nancy)合唱「珍惜今天(When Will I See You Again)」,是姊妹自1997年後再度攜手合作,歌曲於上個月她出道30周年紀念日當天釋出。

本月5日是李玟逝世的1周年忌日,「Always On My Mind」將在16日發行,顯得別具意義。此外,台灣索尼音樂發起回憶募集活動,歌迷可以分享跟CoCo的合照,獲選者有機會出現在之後的歌詞版MV中,串連起大家對CoCo滿滿的愛。

已故天后李玟(CoCo)翻唱金曲「Always On My Mind」。圖/索尼音樂提供

商品推薦