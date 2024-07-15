澎恰恰2.4億鉅債剩一半 大陸抖音直播「賺比較快」

澎恰恰受邀擔任第二聯合自媒體學院校長，今他出席記者會分享近況，他4年前宣布破產欠下2.4億鉅債，他為加快還債進度，今年4月開始到廈門直播，在抖音平台賣自己的字畫，一幅字畫可賣到300人民幣(約1500元台幣)，他表示目前債務還剩下一半，意味他已還掉1億以上，他平均一個月就要飛廈門3到4趟，一次直播3到4小時，對年近70歲的他而言，體力是一大考驗。

澎恰恰坦言，因為台灣市場萎縮，加上他年紀大了，必須加快賺錢的速度，所以今年開始飛廈門直播帶貨：「我在台灣只剩一個節目『超級夜總會』，如果只在台灣，賺錢的速度太慢，剛好廈門那邊很多廠商來找，對方展現很大誠意，機票住宿都是他們負責，基本開銷很少。」他表示直播時線上最多觀看人數有到2千人，甚至張晨光也曾上線看他直播，許多大陸網友對他和林以真演的「家有仙妻」印象深刻，所以大陸網友對他的接受度也頗高。

問他這樣長時間直播，體力可以負擔嗎？他笑回：「只要有工作我身體就會很好，閒下來反而容易出問題。」而過去曾是澎恰恰金主的林秉文，去年底傳出債務危機，不過林秉文後來又澄清並無此事，澎恰恰和林秉文一度傳出翻臉又和解，關係讓人霧裡看花，他今坦言和林秉文已經有半年沒聯絡，財務則交給另一位認識30多年的好友處理。

商品推薦