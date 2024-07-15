快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘「不發一語」

澎恰恰2.4億鉅債剩一半 大陸抖音直播「賺比較快」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
澎恰恰今出席第二聯合自媒體學院記者會。記者王聰賢／攝影
澎恰恰今出席第二聯合自媒體學院記者會。記者王聰賢／攝影

澎恰恰受邀擔任第二聯合自媒體學院校長，今他出席記者會分享近況，他4年前宣布破產欠下2.4億鉅債，他為加快還債進度，今年4月開始到廈門直播，在抖音平台賣自己的字畫，一幅字畫可賣到300人民幣(約1500元台幣)，他表示目前債務還剩下一半，意味他已還掉1億以上，他平均一個月就要飛廈門3到4趟，一次直播3到4小時，對年近70歲的他而言，體力是一大考驗。

澎恰恰坦言，因為台灣市場萎縮，加上他年紀大了，必須加快賺錢的速度，所以今年開始飛廈門直播帶貨：「我在台灣只剩一個節目『超級夜總會』，如果只在台灣，賺錢的速度太慢，剛好廈門那邊很多廠商來找，對方展現很大誠意，機票住宿都是他們負責，基本開銷很少。」他表示直播時線上最多觀看人數有到2千人，甚至張晨光也曾上線看他直播，許多大陸網友對他和林以真演的「家有仙妻」印象深刻，所以大陸網友對他的接受度也頗高。

問他這樣長時間直播，體力可以負擔嗎？他笑回：「只要有工作我身體就會很好，閒下來反而容易出問題。」而過去曾是澎恰恰金主的林秉文，去年底傳出債務危機，不過林秉文後來又澄清並無此事，澎恰恰和林秉文一度傳出翻臉又和解，關係讓人霧裡看花，他今坦言和林秉文已經有半年沒聯絡，財務則交給另一位認識30多年的好友處理。

延伸閱讀

江坤俊否認性騷！ 鄭凱云二度發聲吐心境

蕭敬騰台上淚崩「鼻涕吃進口中」 畫面曝光網看傻：還好嗎

老婆挺孕肚「躲浴室洗衣服」 KID見「衝擊畫面」心疼自省

台北幼稚園爆20女童遭性侵 許常德批「地獄法規」護狼師

相關新聞

澎恰恰2.4億鉅債剩一半 大陸抖音直播「賺比較快」

澎恰恰受邀擔任第二聯合自媒體學院校長，今他出席記者會分享近況，他4年前宣布破產欠下2.4億鉅債，他為加快還債進度，今年4...

汪小菲新婚直播放閃 自曝「房子租來的」：就這麼慘

台灣網紅Mandy（馬筱梅）從與汪小菲戀情曝光，到登記結婚，一舉一動備受關注。近日汪小菲開直播，突然透露目前住的婚房是租來的，還笑虧：「就這麼慘！」

金鐘男星租房長達32年 老婆錯過心儀房子崩潰大哭

中天「同學來了」日前討論買房話題，曾拿下金鐘男配的馬力歐租房32年，終於擺脫無殼蝸牛：「當初我之所以沒買房，除了本錢不夠...

女星站東區路邊「手突然被倒鹽」 親揭事發過程：超級無言

「大學生了沒」出身的人氣網紅逸歡常在社群平台分享日常生活，今（15）日上午她在threads透露，人在東區等車時突然被陌生人倒鹽，後來才得知是在推銷產品，對方強迫推銷的手法更是讓她傻眼。

他不認識天團Energy！團員被擋門外 心酸內幕流出

男團「Energy」復出後即將攻下北、高雙蛋開唱，神曲「星期五晚上」舞步不只藝人狂跳，也吸引大批網友Cover，人氣蒸蒸...

才爆求婚火速登記！黃子韜認愛神正女友徐藝洋

前「EXO」團員黃子韜近來在大陸發展，14日高調認愛，與旗下女星徐藝洋稍早同步Po照放閃，黃子韜甜蜜喊話「願我們永遠是我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。