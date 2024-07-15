汪小菲新婚直播放閃 自曝「房子租來的」：就這麼慘
台灣網紅Mandy（馬筱梅）從與汪小菲戀情曝光，到登記結婚，一舉一動備受關注。近日汪小菲開直播，突然透露目前住的婚房是租來的，還笑虧：「就這麼慘！」
汪小菲近日在直播間與新婚妻Mandy放閃，而他也在直播中透露近況，表示目前的房子是與Mandy一起租的，坦言「我們倆現在連個婚房都沒有，就我們倆租的房」，更稱因為目前的租屋處因為離辦公室近，方便辦公，一旁Mandy則笑說：「你別講得這麼慘」，汪小菲則笑說：「就這麼慘阿！咱們先創業吧！」
直播中，Mandy也一度要汪小菲喝點湯，而汪小菲回說：「我不喝！」並要Mandy多喝一點，接著便用溫柔的口吻說：「妳盛一碗我再喝！」Mandy立刻起身裝湯端到汪小菲面前，放閃畫面也讓網友們紛紛直呼：「真的很幸福！」
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